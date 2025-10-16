Mauro Icardi recibió una megaoferta de un destino exótico que lo pondría como uno de los argentinos con mayor salario

Luego de la rotura de ligamentos cruzados y sus escándalos a nivel personal, Mauro Icardi atraviesa un gran presente con la camiseta de Galatasaray en el arranque de la temporada 2025-26. El delantero argentino, referente absoluto en el equipo, se reconectó con el fútbol en este puñado de partidos.

Mientras tanto, en el horizonte ya aparece la finalización de su contrato con el club turco. Será al final de la campaña, el 30 de junio, y ya hay conversaciones para extenderlo por dos temporadas más, aunque podría venir con un recorte salarial.

En ese contexto, a Icardi le nació un fuerte candidato para llevárselo en 2026. Se trata del NEOM Sports Club de la Liga Profesional Saudí. Según el sitio Hurriyet, el combinado de Medio Oriente está dispuesto a desembolsar una fortuna para contratarlo.

El equipo saudí le ofreció un salario de casi 12 millones de dólares por temporada por los próximos dos años. Esta cifra lo posicionaría como uno de los futbolistas argentinos con mayor salario del planeta. Si bien se trata de un monto similar al que hoy percibe en Galatasaray, se especula con que su nuevo vínculo en Turquía se cierre con un importante recorte.

NEOM SC es uno de los equipos ascendidos para la presente temporada en la Liga Profesional Saudí. Su nombre se debe al mega proyecto de Arabia Saudita para crear en el desierto una imponente y tecnológica ciudad en la que están invirtiendo alrededor de 500 mil millones de dólares.

En su primera campaña en la máxima categoría, NEOM se encuentra en la cuarta ubicación con 9 unidades, producto de 3 victorias y 1 de derrota, mientras que Al Nassr lidera con puntaje ideal tras 4 jornadas. Christophe Galtier, quien supo ser DT de Messi en PSG, dirige a este equipo que cuenta entre sus filas con el uruguayo Luciano Rodríguez y el francés Alexandre Lacazette, como las figuras más destacadas.

Publicidad

Publicidad

Los números de Mauro Icardi en la temporada

En su regreso a las canchas tras superar la lesión ligamentaria, Icardi sumó minutos en 9 compromisos entre la Superliga Turca y la Champions League. En total metió 5 goles, todos en el plano local y para generar victorias.

ver también ¿Se animará Scaloni? En el Mundial Sub 20 se encontró la solución a la debilidad de la Selección Argentina