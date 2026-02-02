Fin de la novela: Karim Benzema saldrá de Al-Ittihad e impacta con su nuevo equipo

La Liga Profesional Saudí atravesó una revolución en los últimos días cuando sus principales estrellas protestaron contra el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. Karim Benzema amenazó con no jugar más y, este lunes, se confirmó que tiene nuevo equipo.

Al delantero francés le habían ofrecido una insólita renovación en Al-Ittihad que constaba de un salario de 0 euros por mes, pero con el 100% de los derechos de su imagen. Esto generó la furia del atacante, que se plantó y ahora encontró una nueva solución.

El exatacante de Real Madrid reforzará a Al Hilal, el equipo más fuerte de la Liga Saudí al menos por los próximos 6 meses, aunque ya negocian por un vínculo más prolongado en el potente club asiático.

Cristiano Ronaldo, en huelga con Arabia Saudita

En relación al traspaso de Benzema a Al Hilal, el delantero portugués decidió no disputar el encuentro de este lunes con Al Nassr. Es que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) maneja los principales equipos de esta liga y CR7 considera que hay un trato desigual para su equipo.

Al confirmarse la salida del francés hacia el equipo más poderoso de Arabia Saudita en el presente, es una incógnita cómo responderá Cristiano Ronaldo en las próximas horas con relación a su futuro en la liga.

Publicidad

Publicidad

ver también Ni Boca ni River: James Rodríguez fue ofrecido a un equipo del fútbol argentino para jugar la Copa Libertadores

Los números de Karim Benzema en Al Ittihad

Desde su llegada al elenco árabe, el delantero francés de 38 años disputó un total de 83 partidos, en los que convirtió 54 goles y aportó 17 asistencias. Además, recibió 4 tarjetas amarillas en 7122 minutos en cancha y ganó dos títulos.

Datos clave