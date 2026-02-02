Es tendencia:
logotipo del encabezado
MERCADO DE PASES

Fin de la novela: Karim Benzema saldrá de Al-Ittihad e impacta con su nuevo equipo

El delantero francés sorprende a la Liga Profesional Saudí con un imponente cambio de camiseta.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Karim Benzema cambia de equipo.
© GettyKarim Benzema cambia de equipo.

La Liga Profesional Saudí atravesó una revolución en los últimos días cuando sus principales estrellas protestaron contra el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. Karim Benzema amenazó con no jugar más y, este lunes, se confirmó que tiene nuevo equipo.

Al delantero francés le habían ofrecido una insólita renovación en Al-Ittihad que constaba de un salario de 0 euros por mes, pero con el 100% de los derechos de su imagen. Esto generó la furia del atacante, que se plantó y ahora encontró una nueva solución.

El exatacante de Real Madrid reforzará a Al Hilal, el equipo más fuerte de la Liga Saudí al menos por los próximos 6 meses, aunque ya negocian por un vínculo más prolongado en el potente club asiático.

Cristiano Ronaldo, en huelga con Arabia Saudita

En relación al traspaso de Benzema a Al Hilal, el delantero portugués decidió no disputar el encuentro de este lunes con Al Nassr. Es que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) maneja los principales equipos de esta liga y CR7 considera que hay un trato desigual para su equipo.

Al confirmarse la salida del francés hacia el equipo más poderoso de Arabia Saudita en el presente, es una incógnita cómo responderá Cristiano Ronaldo en las próximas horas con relación a su futuro en la liga.

Publicidad
Ni Boca ni River: James Rodríguez fue ofrecido a un equipo del fútbol argentino para jugar la Copa Libertadores

ver también

Ni Boca ni River: James Rodríguez fue ofrecido a un equipo del fútbol argentino para jugar la Copa Libertadores

Los números de Karim Benzema en Al Ittihad 

Desde su llegada al elenco árabe, el delantero francés de 38 años disputó un total de 83 partidos, en los que convirtió 54 goles y aportó 17 asistencias. Además, recibió 4 tarjetas amarillas en 7122 minutos en cancha y ganó dos títulos. 

Datos clave

  • Karim Benzema ficha por el Al Hilal tras su salida del Al-Ittihad.
  • Cristiano Ronaldo no disputó el partido de este lunes en protesta contra el PIF.
  • Benzema registró 54 goles y 17 asistencias en 83 partidos con Al Ittihad.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Eduardo Domínguez sabe mucho más de fútbol que Riquelme y en La Plata quedó demostrado

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Ganó la Champions League con Real Madrid, jugó la final del último Mundial y rechazó a Simeone para fichar con Al Hilal
Fútbol Árabe

Ganó la Champions League con Real Madrid, jugó la final del último Mundial y rechazó a Simeone para fichar con Al Hilal

Fluminense le ganó 2-1 a Al Hilal y avanzó a la semifinal del Mundial de Clubes
Mundial de Clubes

Fluminense le ganó 2-1 a Al Hilal y avanzó a la semifinal del Mundial de Clubes

Qué pasa si Fluminense gana, empata o pierde hoy vs. Al Hilal por el Mundial de Clubes
Mundial de Clubes

Qué pasa si Fluminense gana, empata o pierde hoy vs. Al Hilal por el Mundial de Clubes

La postura de Zeballos ante la oferta de CSKA Moscú
Boca Juniors

La postura de Zeballos ante la oferta de CSKA Moscú

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo