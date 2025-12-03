Cómo será el sorteo del Mundial 2026: los bombos, los presentadores y las restricciones de FIFA

Este viernes 5 de diciembre tendrá lugar en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, Estados Unidos, el sorteo del Mundial FIFA 2026, certamen que por primera vez en su historia contará con la participación de 48 seleccionados y que tendrá a la Selección Argentina buscando defender el título conquistado en Qatar a finales de 2022.

La gala a la que asistirán representantes de los 42 seleccionados ya clasificados al certamen, siendo seis todavía los boletos disponibles que se decidirán en los Repechajes, tendrá como presentadores a la modelo y conductora Heidi Klum, ganadora del premio Emmy, y a los actores Kevin Hart y Danny Ramírez. El horario de inicio está anunciado para las 11 de la mañana de Argentina.

El evento, cuyo principal motivo de celebración es dar a conocer cómo quedarán conformados los 12 grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, contará con una serie de actuaciones en vivo entre las que destacan la presencia de Andrea Bocelli, Robie Williams, Nicole Scherzinger y Village People.

Bombos y cómo será el sorteo

Los cuatro bombos para el sorteo de los grupos de la Copa del Mundo ya quedaron definidos. La Selección Argentina integra el Bombo 1, junto a los tres seleccionados anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) y los seleccionados clasificados de mejor ranking FIFA: Alemania, Bélgica, Brasil, España, Francia, Inglaterra, Países Bajos y Portugal.

El Bombo 2 está conformado por Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay. En el Bombo 3 serán sorteados Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán. El Bombo 4, al que accederán también las seis selecciones clasificadas a través de los Repechajes, ya cuenta con Cabo Verde, Curazao, Ghana, Haití, Jordania y Nueva Zelanda.

Los bombos para el sorteo del Mundial. (FIFA).

Cada uno de los doce grupos estará integrado por un equipo de cada bombo. Los tres seleccionados anfitriones son los únicos que ya tienen un grupo asignado: México será cabeza de serie del A, Canadá lo hará en el B y Estados Unidos en el D. El resto de los seleccionados conocerá su destino a partir de un patrón automatizado que fue preestablecido por la organización.

Las restricciones de FIFA para el sorteo

FIFA dispuso una serie de restricciones para el sorteo con la finalidad de garantizar un equilibrio geográfico en cada uno de los 12 grupos. Salvo para el caso de los representantes de UEFA, un total de 16, ningún grupo podrá tener dos representantes de una misma confederación.

Otra restricción está destinada a dar mayor paridad al torneo y dispuso que las cuatro selecciones de mejor Ranking FIFA sean distribuidas de forma tal que no puedan cruzarse entre sí antes de las semifinales. Así las cosas, Argentina y España estarán en mitades opuestas del cuadro de playoffs si logran superar sus grupos y lo mismo sucederá con Francia e Inglaterra, tercero y cuarto respectivamente.

El calendario del Mundial 2026

Una vez consumado el sorteo que permita conocer cómo quedará integrado cada uno de los 12 grupos, FIFA dará a conocer el sábado 6 de diciembre el calendario completo de los 104 partidos del Mundial 2026, con las sedes, días y horarios de cada encuentro.

Según se explicó desde la organización, se dio mucha importancia en ese sentido a una distribución que permita facilitar los viajes, cuidar el descanso de las selecciones y favorecer que los hinchas puedan seguir a sus equipos en diferentes zonas horarias.

Día, hora, lugar y TV del sorteo del Mundial

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C. La ceremonia comenzará a las 14 (hora de Argentina) y se podrá ver por la pantalla de DSPORTS y DGO.

