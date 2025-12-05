Es tendencia:
La impactante declaración de Néstor Lorenzo, DT de Colombia, sobre Messi en pleno sorteo del Mundial 2026: “Por supuesto”

El seleccionador cafetero se refirió al capitán argentino y contó una anécdota inédita.

Por Germán Celsan

Las grandes figuras del mundo fútbol empiezan a asomarse en la previa de lo que será el evento en el que conocerán la suerte que le tocará vivir a cada selección en la Copa del Mundo: el sorteo del Mundial 2026. En ese contexto, Néstor Lorenzo, entrenador argentino que dirige a la Selección de Colombia, dialogó con la prensa y realizó un inesperado comentario sobre Messi.

Para iniciar, le consultaron sobre si le gustaría que el capitán de la Selección Argentina juegue la Copa del Mundo, algo que el propio Messi mantiene como una incógnita. “Sí, por supuesto”, respondió Néstor Lorenzo sin dudar, antes de comenzar a contar una anécdota reciente.

La semana pasada tuvimos que votar los técnicos al mejor jugador del mundo, del año y yo lo voté a Leo. Y me dijeron que no estaba y yo ‘¿Cómo que no está?'”, relató rápidamente Lorenzo. Y luego compartió una reflexión: “Mientras él esté jugando, mientras entre a una cancha… Es como lo que decía de Diego, aún el último Diego que jugó al fútbol en Argentina: Mientras pisara una cancha, es el mejor. Y mientras Pelé pisara una cancha, era el mejor, aun en el Santos“.

“Son fuera de serie, no están a la altura del resto, el resto compite por el segundo y tercer puesto, como dijo una vez Careca, cuando jugaba en Napoli con Diego”, continuó Lorenzo. Y completó: “Es una alegría que esté como está y toda la carrera que hizo.”

La suerte de Argentina y Colombia en el Mundial 2026

Al ser dos selecciones de CONMEBOL, Argentina y Colombia no podrán ser sorteadas en el mismo grupo de la Copa del Mundo. Ahora bien, Argentina forma parte del Bombo 1 de los que estarán en el sorteo, por lo que no podrá enfrentarse a las otras selecciones del mismo bombo (México, Canadá, Estados Unidos, Brasil, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania).

En contraparte, Colombia tiene todas las opciones abiertas, como equipo dentro del Bombo 2, podría jugar en cualquier grupo, aunque las restricciones de rivales (más allá de los de CONMEBOL y mismo bombo) irán apareciendo a medida que se desarrolle el sorteo.

En síntesis

  • Néstor Lorenzo, DT de Colombia, se hizo presente en el sorteo del Mundial 2026.
  • Néstor Lorenzo votó a Lionel Messi como mejor jugador del mundo, pero le informaron que “no estaba” en la lista.
  • Lorenzo afirmó que mientras Lionel Messi “esté jugando, mientras entre a una cancha… es el mejor“, y lo comparó con Maradona y Pelé.
