Sebastián Villa confirmó su salida de Independiente Rivadavia y sueña con jugar el Mundial 2026 con la Selección Colombia: “Lo mejor para todos”

Luego de ganar la Copa Argentina y darle el primer título a Independiente Rivadavia de Mendoza, el delantero colombiano Sebastián Villa anunció que buscará nuevos horizontes en su carrera de cara a la temporada 2026, por lo que su representante ya se encuentra a la espera de ofertas.

En una entrevista con Radio Nihuil, el futbolista de 29 años afirmó que no continuará en la Lepra a pesar de tener contrato hasta el 30 de junio del próximo año. Es por eso que ante una oferta que satisfaga a todas las partes, el ex Boca emprenderá rumbo a un nuevo destino.

Además, Villa habló sobre sus objetivos a futuro, y allí reveló que su deseo es volver a ser convocado por la Selección Colombia, pensando en disputar el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026. En caso de hacerlo, será su primera participación en una Copa del Mundo.

“Me voy tranquilo, dejé todo por estos colores”, fueron las palabras del colombiano para confirmar su salida de Independiente Rivadavia. Cabe destacar que días atrás publicó un posteo para agradecerle al presidente del club por su paso, dando a entender que podía marcharse.

“Hay ciclos que se cumplen”, aseguró tras permanecer durante un año y medio en el club al que llegó a mediados de 2024 después de un paso por el fútbol de Bulgaria. “Mi representante buscará lo mejor para los dos”, agregó sobre la búsqueda de ofertas por parte de su entorno.

“Sueño volver a la selección”, afirmó sobre su deseo de regresar al combinado cafetero. La última vez que fue convocado para representar a su país fue luego del Mundial de Rusia 2018, cuando jugó cuatro encuentros amistosos. Después de esto, no volvió a ser llamado por ningún entrenador.

Los números de Sebastián Villa en su paso por Independiente Rivadavia

A lo largo del año y medio que permaneció en el club mendocino, el delantero colombiano de 29 años disputó un total de 60 partidos, en los que convirtió 10 goles y aportó 16 asistencias. Además, recibió 10 tarjetas amarillas y fue expulsado una vez en 5297 minutos en cancha. Por otro lado, también fue campeón de la Copa Argentina 2025.

