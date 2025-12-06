Explican la gran polémica del sorteo del Mundial 2026: por qué Uzbekistán quedó en el grupo de Portugal y Colombia

En una gala extensa, donde hubo que esperar más de una hora de su inicio para empezar a conocer los grupos del Mundial 2026, más de un espectador quedó desconcertado cuando salió la bolilla de Uzbekistán. El azar parecía haber elegido un camino para los asiáticos, pero todo cambió de una forma tan confusa como acertada.

Aaron Judge mostró el cartel de Uzbekistán cuando había que definir al tercer equipo del grupo I, en el que ya estaban Francia y Senegal. En principio, nada parecía restringir la presencia de esa selección con esos rivales y es por eso que se sorprendieron cuando fue movido al grupo de Portugal y Colombia.

La decisión de mandar a los asiáticos al grupo K fue para evitar lo que hubiera sido un “bloqueo” cuando llegara el turno de sortear el destino de los equipos del bombo 4. En resumen: si los uzbekos iban con Francia y Senegal, no iba a existir grupo posible para la bolilla del repechaje FIFA de Bolivia, Surinam e Irak.

¿Por qué movieron a Uzbekistán en el sorteo del Mundial 2026?

Las reglas de la Copa del Mundo indican que no puede haber dos equipos de la misma confederación en un mismo grupo, a excepción de los de UEFA, que tienen un máximo de dos. Con este criterio, la bolilla del playoff continental 2 era difícil de ubicar, ya que se encontraban Bolivia (CONMEBOL), Irak (AFC) y Surinam (CONCACAF).

El hecho de que estas tres selecciones formaran parte de una misma bolilla los obligaba a ocupar un grupo con dos europeos y un africano sí o sí. Sin excepción. Entonces, si Uzbekistán (AFC) caía al grupo I con Francia (UEFA) y Senegal (CAF), no había grupo posible para esos equipos de repechaje.

La decisión de mandarlo al grupo de Portugal y Colombia permitió que Noruega fuera directamente al de Francia y Senegal, siendo este el único lugar disponible para Surinam, Irak o Bolivia.

Qué pasaba si Uzbekistán iba al grupo de Francia y Senegal

Si Uzbekistán quedaba en el grupo de Francia y Senegal, así hubieran quedado los grupos antes de sortear el bombo 4.

Grupo A: México (CONCACAF) , Sudáfrica (CAF) y Corea del Sur (AFC) .

, Sudáfrica (CAF) y . Grupo B: Canadá (CONCACAF) , Qatar (AFC) y Suiza (UEFA).

, y Suiza (UEFA). Grupo C: Brasil (CONMEBOL) , Marruecos (CAF)y Escocia (UEFA).

, Marruecos (CAF)y Escocia (UEFA). Grupo D: EE. UU. (CONCACAF) , Paraguay (CONMEBOL) y Australia (AFC) .

, y . Grupo E: Alemania (UEFA), Costa de Marfil (CAF) y Ecuador (CONMEBOL) .

Alemania (UEFA), Costa de Marfil (CAF) y . Grupo F: Países Bajos (UEFA), Japón (AFC) y Túnez (CAF).

Países Bajos (UEFA), y Túnez (CAF). Grupo G: Bélgica (UEFA), Egipto (CAF) e Irán (AFC) .

Bélgica (UEFA), Egipto (CAF) e . Grupo H: España (UEFA), Arabia Saudita (AFC) y Uruguay (CONMEBOL) .

España (UEFA), y . Grupo I: Francia (UEFA), Senegal (CAF) y Uzbekistán (AFC) .

Francia (UEFA), Senegal (CAF) y . Grupo J: Argentina (CONMEBOL) , Argelia (CAF) y Austria (UEFA) .

, Argelia (CAF) y Austria (UEFA) Grupo K: Portugal (UEFA), Noruega (UEFA) y Colombia (CONMEBOL) .

Portugal (UEFA), Noruega (UEFA) y . Grupo L: Inglaterra (UEFA), Croacia (UEFA) y Panamá (CONCACAF).

Con este panorama, todos los grupos hubieran tenido al menos un seleccionado de CONMEBOL, CONCACAF o la AFC, impidiendo que la bolilla “Playoff Continental 2” pueda ser ubicada en uno de ellos. Si esto sucedía, había que realizar el sorteo nuevamente desde cero.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México (CONCACAF), Sudáfrica (CAF), Corea del Sur (AFC) y Play-off D (UEFA).

México (CONCACAF), Sudáfrica (CAF), Corea del Sur (AFC) y Play-off D (UEFA). Grupo B: Canadá (CONCACAF), Play-off A (UEFA), Qatar (AFC) y Suiza (UEFA).

Canadá (CONCACAF), Play-off A (UEFA), Qatar (AFC) y Suiza (UEFA). Grupo C: Brasil (CONMEBOL), Marruecos (CAF), Haití (CONCACAF) y Escocia (UEFA).

Brasil (CONMEBOL), Marruecos (CAF), Haití (CONCACAF) y Escocia (UEFA). Grupo D: EE. UU. (CONCACAF), Paraguay (CONMEBOL), Australia (AFC) y Play-off C (UEFA).

EE. UU. (CONCACAF), Paraguay (CONMEBOL), Australia (AFC) y Play-off C (UEFA). Grupo E: Alemania (UEFA), Curazao (CONCACAF), Costa de Marfil (CAF) y Ecuador (CONMEBOL).

Alemania (UEFA), Curazao (CONCACAF), Costa de Marfil (CAF) y Ecuador (CONMEBOL). Grupo F: Países Bajos (UEFA), Japón (AFC), Play-off G (UEFA) y Túnez (CAF).

Países Bajos (UEFA), Japón (AFC), Play-off G (UEFA) y Túnez (CAF). Grupo G: Bélgica (UEFA), Egipto (CAF), Irán (AFC) y Nueva Zelanda (OFC).

Bélgica (UEFA), Egipto (CAF), Irán (AFC) y Nueva Zelanda (OFC). Grupo H: España (UEFA), Cabo Verde (CAF), Arabia Saudita (AFC) y Uruguay (CONMEBOL).

España (UEFA), Cabo Verde (CAF), Arabia Saudita (AFC) y Uruguay (CONMEBOL). Grupo I: Francia (UEFA), Senegal (CAF), Play-off 2 (CONMEBOL/CONCACAF/AFC) y Noruega (UEFA).

Francia (UEFA), Senegal (CAF), Play-off 2 (CONMEBOL/CONCACAF/AFC) y Noruega (UEFA). Grupo J: Argentina (CONMEBOL), Argelia (CAF), Austria (UEFA) y Jordania (AFC).

Argentina (CONMEBOL), Argelia (CAF), Austria (UEFA) y Jordania (AFC). Grupo K: Portugal (UEFA), Play-off I (OFC/CONCACAF/CAF), Uzbekistán (AFC) y Colombia (CONMEBOL).

Portugal (UEFA), Play-off I (OFC/CONCACAF/CAF), Uzbekistán (AFC) y Colombia (CONMEBOL). Grupo L: Inglaterra (UEFA), Croacia (UEFA), Ghana (CAF) y Panamá (CONCACAF).

