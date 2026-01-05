Los millones que le pagó Manchester United a Ruben Amorim para despedirlo y los posibles candidatos a reemplazarlo

Este lunes 5 de enero, la noticia que sacudió a Europa fue la sorpresiva destitución de Ruben Amorim como director técnico de Manchester United. Están a la vista los motivos por los que los dirigentes del gigante de Inglaterra decidieron interrumpir el contrato que tenía por delante, pero debieron gastar millones. Y ahora, hay varios candidatos a asumir para reemplazarlo…

Durante su estadía, el equipo transcurrió uno de los peores momentos desde su creación y así lo marcan las estadísticas. Sin ir más lejos, con el portugués a cargo, los Red Devils apenas lograron un porcentaje de efectividad de 36.92%, el más bajo de la institución desde la Segunda Guerra Mundial. No solo es malo, sino que para un club de este calibre es aún más complicado de entender.

Lo cierto es que Manchester United gastó más de 27 millones de libras esterlinas en Amorim. Si bien este monto tan significativo corresponde al total de lo destinado, la realidad marca que únicamente por su salida del club, el desembolso fue menor. Es decir, para despedirlo abonó 10.05 millones de libras esterlinas, según lo establecido en el contrato firmado en 2024.

Ruben Amorim, entrenador portugués despedido de Manchester United.

Para alcanzar el total de la suma, hay que sumar los 9.5 millones originales que permitieron pagar la cláusula de rescisión que mantenía en Sporting de Lisboa antes de arribar a Inglaterra. Finalmente, el tercer ítem y no menor se trata de los 7.8 millones correspondientes al salario que percibía el entrenador durante su estadía en el equipo más valioso de las islas británicas.

Los posibles reemplazantes de Amorim en Manchester United

Luego de la salida de Amorim, hay una pequeña lista de posibles candidatos para reemplazarlo lo antes posible. Algunos de ellos con trabajo en la actualidad, otros libres pero todos podrían estar ante el mayor desafío de sus carreras. Sin más preámbulos, los principales aspirantes al puesto son: Enzo Maresca, Gareth Southgate, Xavi Hernández, Andoni Iraola, Oliver Glasner y Eddie Howe.

Cabe destacar que Maresca, Xavi y Southgate están disponibles porque no están en actividad, lo que podría acelerar las negociaciones. Por otro lado, Iraola (Bournemouth), Glasney (Crystal Palace) y Howe (Newcastle) sí tienen responsabilidad. Mientras tanto, Darren Fletcher está a cargo del plantel profesional de forma transitoria, debido a que el histórico es el DT de la Sub-18.

