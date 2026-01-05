Se cansó Hinestroza: la fuerte decisión que tomó mientras se dilatan las negociaciones entre Boca y Atlético Nacional

Pareciera ser una novela sin final. Pasan los días y no se aceleran las dilatas negociaciones para que Marino Hinestroza se convierta en el primer refuerzo de Boca en este mercado de pases. En medio de ese contexto de incertidumbre, tomó una contundente decisión con Atlético Nacional que significó una clara muestra de postura y podría destrabar las tratativas entre las partes.

La diferencia entre los clubes corresponde a un desacuerdo por un cambio de última hora del conjunto de Medellín, que pretende recibir un mayor beneficio económico. El pacto inicial oscilaba los 5 millones de dólares por el 100% del pase pero desde Colombia buscan aumentar las ganancias porque comparten la mitad de la ficha con Columbus Crew, por ende, los ingresos también.

Lo cierto es que este lunes Hinestroza no se presentó al entrenamiento de Atlético Nacional. Según estaba planificado desde hace tiempo, era el inicio de la pretemporada para comenzar los trabajos físicos de cara a las competiciones oficiales de este 2026. Sin embargo, el futbolista decidió ausentarse en el predio del Verdolaga para dejarle un claro mensaje a la cúpula directiva.

Marino Hinestroza, delantero colombiano de Atlético Nacional que pretende Boca.

La postura es clara: solo quiere jugar en Boca. De hecho, tal es la convicción que tiene de vestir la camiseta azul y oro que entre Hinestroza y el Xeneize el acuerdo existe hace semanas. Sin ir más lejos, el extremo colombiano tiene arreglado verbalmente que firmará su contrato hasta diciembre de 2029, ni bien se limen las asperezas entre las instituciones implicadas en las tratativas.

También durante la jornada de este lunes, Marino se expresó a través de sus redes sociales personales después de varios días de silencio. “¿A qué fecha es que llaman los equipos, o será que me mocharon?“, escribió en primera instancia el delantero, en otro mensaje encriptado para los dirigentes de Atlético Nacional. “eh, jaja, deje la bobada“, agregó pocos instantes más tarde.

Cabe recordar que, cuando el elenco colombiano cambió las condiciones por última vez, exigió 6 millones por el 100% o 5 millones por el 80%. En ese momento, Boca se aferró al monto acordado inicialmente y propuso incluir la deuda por Jorman Campuzano que asciende a 850.000 dólares y sería un punto medio para limar las asperezas entre las posturas de ambos clubes.

