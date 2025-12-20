Luka Modric excluyó a Messi y Cristiano Ronaldo al elegir al mejor de la historia: “El más grande de todos”

El debate relacionado con quién es el mejor jugador de la historia del fútbol pasó por varias figuras y Luka Modric no fue la excepción. El croata, uno de los futbolistas más destacados del último tiempo, dio su opinión varias veces sobre los reyes del deporte y siempre se despachó con el mismo nombre.

El multicampeón con el Real Madrid compartió cancha con una gran cantidad de figuras. El croata fue compañero de Cristiano Ronaldo durante muchos años y debió enfrentar (y sufrir) a Lionel Messi en incontables oportunidades. Sin embargo, el reconocimiento no fue para ninguno de los dos.

“Diego Maradona es el más grande. Con Messi son los más grandes, pero Diego es Diego“, aseguró el experimentado mediocampista de 39 años en repetidas ocasiones a lo largo de su carrera. Si bien nombró a Leo, Luka tiene devoción por el campeón del Mundial 1986.

Maradona, el mejor de la historia para Modric

El día que Modric se emocionó con una camiseta de Maradona

La última vez que Modric expresó públicamente su admiración para Diego fue durante la Eurocopa 2024, cuando un periodista argentino le regaló su camiseta. “Es un placer. Una alegría tener esta camiseta. Diego es el más grande. Me emocionaste con esto“, soltó la leyenda del Real Madrid, hoy en Milan.

En 2017, cuando Real Madrid se preparaba para enfrentar a Napoli por los octavos de final de la Champions League, Modric bromeó: “¡Gracias a Dios que no juega Maradona! Estamos contento por ello. Es una gran persona y uno de los mejores jugadores de todos los tiempos”.

Los números de Luka Modric contra la Selección Argentina

Luka Modric enfrentó a la Selección Argentina en tres oportunidades y tiene un balance positivo. La primera vez fue en marzo 2006, pocos meses antes del inicio de la Copa del Mundo. Fue 3 a 2 para los europeos con goles de Ivan Klasnic, Carlos Tevez, Lionel Messi, Darijo Srna y Dario Simic. El volante fue titular y jugó 84′ minutos.

Hubo que esperar 12 años para otro Croacia vs. Argentina con Luka en cancha. Fue el recordado 0-3 en la fase de grupos del Mundial 2018, donde el cerebro del Real Madrid marcó uno de los goles. 4 años más tarde se dio la revancha, con el 3 a 0 de la Albiceleste en Qatar.