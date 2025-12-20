Inter Miami eligió a un ex-River borrado por Gallardo como sucesor de Sergio Busquets y ya hizo la primera oferta

Inter Miami sigue enfocado en el rearmado del plantel para la temporada 2026 y el foco está puesto en una posición clave. Así como buscó en un joven al reemplazante de Jordi Alba, ahora busca al sucesor de Sergio Busquets y el apuntado es el mismísimo Nicolás Fonseca.

De acuerdo a lo informado por César Luis Merlo, el equipo estadounidense hizo una oferta formal al León para llevarse al mediocampista uruguayo de 27 años, cuyo perfil le gusta a Javier Mascherano y compañía. Las conversaciones avanzan de buena manera y hay optimismo para que tengan un final feliz.

Fonseca viene de cerrar una temporada buena a nivel personal, siendo titular en 33 de los 36 partidos del club en el año. Sin embargo, no fue un último semestre bueno para León, que terminó penúltimo en el Torneo Apertura 2025 con apenas 3 victorias en 17 partidos.

Cabe recordar que el equipo de la MLS ya tiene 5 caras nuevas gracias al SuperDraft 2026, que le permitió incorporar a Abdel Talabi, Kenan Hot, Mamadi Jiana, Alex Barger y Maximilian Kissel. Además, días atrás encaminó el arribo de Dayne St. Clair arquero de la Selección de Canadá.

Nicolás Fonseca también tiene una propuesta de Europa

Fonseca también tiene sobre la mesa una chance concreta para volver a Europa. El jugador es buscado por Real Oviedo, otra propiedad del Grupo Pachuca, que también es dueño de León. El conjunto español se encuentra penúltimo en LaLiga y lucha por no descender.

El objetivo del volante central es volver a ser considerado por Marcelo Bielsa para la Selección de Uruguay, tras no haber sido convocado en la última fecha FIFA de amistosos. El jugador quiere decir presente en el Mundial 2026 y Europa podría posicionarlo mejor en cuanto a exigencia deportiva.

El paso de Fonseca por River

Fonseca llegó a River a comienzos de 2024, con Martín Demichelis como director técnico. Bajo las órdenes de Micho, jugó 23 partidos y marcó un gol. Meses después, llegó Marcelo Gallardo, quien apenas lo utilizó en 5 compromisos. En enero de 2025, fue transferido a León al no ser tenido en cuenta por el Muñeco.

El paso del jugador se cerró con 28 partidos oficiales disputados, 1 gol, 0 asistencias y 11 amarillas recibidas. Su único título fue la Supercopa Argentina que el Millonario le ganó a Estudiantes en marzo de 2024, donde el uruguayo fue suplente y no ingresó.

