Mientras define su futuro, Sergio Ramos compró un Ferrari millonario que acelera a 100 km/h en 2,9 segundos

La vida de los futbolistas, sobre todo de aquellos que son superestrellas, es lo más similar a una ficción. Principalmente por lo inalcanzable que pueden resultar diversas adquisiciones, en el humano promedio, que realizan. Uno de esos casos es el de Sergio Ramos que, mientras busca un nuevo equipo, compró un alucinante Ferrari.

El defensor campeón del mundo en Sudáfrica 2010, como así también de las ediciones 2008 y 2012 de la Eurocopa, a sus 39 años, quiere seguir jugando como profesional. Tras irse de Monterrey, su prioridad es regresar a Europa. Sí, pese a que quedó muy contento con el país y la ciudad en la que vivió durante el último año.

Todavía no hay certezas de lo que sucederá con la carrera del andaluz oriundo de Camas, pero mientras analiza los diferentes sondeos que recibe, aprovecha para hacer compras muy lujosas. Y en las últimas horas, a través de su cuenta de Instagram, presentó el Ferrari 12Cilindri que adquirió y que está valuado en 530.000 euros.

El vehículo que adquirió se presentó en mayo de 2024, y es el sucesor del Ferrari 812 Superfast, un cupé Gran Turismo biplaza con motor central-delantero V12 atmosférico de 6.5 litros que producía 800 CV y destacaba por su impresionante aceleración (0-100 km/h en 2.9 segundos), y su velocidad máxima superaba los 340 km/h.

Ferrari 12Cilindro, el nuevo vehículo de Sergio Ramos

El nuevo automóvil que adquirió Sergio Ramos es muy similar a la versión 812 Superfast de la empresa italiana, ya que también es un superdeportivo de motor V12 atmosférico de 6.5 litros (6496 cc) y que supera los 340 kilómetros por hora.

En este caso, el 12Cilindri que tiene el ex Real Madrid y Paris Saint-Germain, contiene un tanque de combustible de 92 litros, y también acelerara de 0 a 100 kilómetros en cuestión de 2,9 segundos, convirtiéndolo en un automóvil lleno de potencia y confort.

