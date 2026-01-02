Es tendencia:
Atento Colapinto: Alpine pierde el apoyo de una empresa de 2,9 mil millones para la Fórmula 1 2026

El gigante de la tecnología es una de las 10 empresas más valuadas del mundo pero ya no acompañará a Alpine.

Por Germán Celsan

La Fórmula 1 está en su mejor momento de toda su historia: miles de marcas interesadas, centenares de contratos y millones que ingresan por todos lados y se reparten entre las escuderías. No es de extrañar que las mejores compañías y empresas del mundo intenten tener su lugar dentro de la categoría. Sin embargo, Alpine, en este 2026, perderá a una de las más valiosas del mundo.

Es oficial que Microsoft dejará de patrocinar a Alpine a partir de 2026. Estamos hablando de la novena empresa más valiosa del mundo en 2025 (según Forbes), con un valor estimado de 2,9 mil millones de dólares. Esto era algo sabido, pero que significa la baja de una empresa importante dentro de los patrocinadores de la escudería que tiene a Franco Colapinto y Pierre Gasly como sus pilotos.

Eso sí, cabe destacar acuerdo de Microsoft con Alpine se centraba en el aspecto tecnológico, ya que proveían el sistema de Microsoft Azure, con el cual Alpine realizaba su análisis y monitoreo de datos. Este sistema era fundamental, ya que era a partir del cual los ingenieros y desarrolladores detectaban anomalías y realizaban modificaciones para mejorar el rendimiento del auto.

El otro sistema que utilizaba Alpine de los servicios de la empresa norteamericana era Microsoft Cloud, un servicio de nube para mantener a los más de 1000 miembros de la escudería en sintonía con lo que ocurre con los coches, enfocado en la escala, velocidad y simplicidad de datos.

Los autos Alpine han tenido el patrocinio de Microsoft, aunque de vez en cuando utilizaban logos de proyectos satélite como Copilot (IA de Microsoft) y Xbox (gaming) como parte de la asociación.

Microsoft acompañaba a la estructura desde 2012 (tiempos de Lotus), durante su etapa como Renault y también estos años de Alpine. Ha habido rumores de una posible vinculación de Microsoft con Cadillac, con el ingreso de la escudería norteamericana a la Fórmula 1, aunque de momentos no hay nada oficial al respecto.

En síntesis

  • Microsoft dejará de patrocinar a la escudería Alpine oficialmente a partir de 2026.
  • La empresa tecnológica proveía los sistemas Azure y Cloud para análisis de datos.
  • La baja afecta al equipo de los pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly.
