Tras su debut con la Selección Argentina, Joaquín Panichelli volvió al gol y cortó una sequía de dos meses sin convertir

No caben dudas de que se trata de una de las grandes irrupciones de futbolistas argentinos en Europa en los últimos tiempos y deslumbró a todos. Joaquín Panichelli, la sensación albiceleste que encandiló a todos con su cuota goleadora en Racing de Estrasburgo, estuvo más de dos meses sin convertir y ahora volvió al gol para ponerle punto final a una de sus peores rachas.

Surgido de las divisiones inferiores de River pero se fue a una edad muy temprana para emigrar hacia el Viejo Continente y perteneció a las filas de Alavés y Mirandés de España. Ese fue el camino que debió transitar hasta arribar al conjunto francés que, a base de goles, se ganó la convocatoria y tuvo su debut en la Selección Argentina en noviembre durante un amistoso internacional.

Lo cierto es que este sábado 3 de enero y por la fecha 17 de la Ligue1, Panichelli volvió al gol después de más de dos meses. En el enfrentamiento contra Niza, el argentino se hizo cargo del penal en el comienzo del encuentro. Fiel a su raza goleadora, agarró la pelota y la mandó al fondo de la red abriendo el pie con sutileza, mientras el arquero se arrojó hacia el sentido opuesto.

La última anotación de Joaquín corresponde al 29 de octubre de 2025, en la victoria ante Auxerre por el campeonato doméstico. En aquel entonces, Panichelli alcanzó a anotar un total de 7 goles en 5 partidos consecutivos entre distintas competiciones. Esa inmensa racha lo convirtió en uno de los delanteros con mejor temporada en Europa y derivó en la posterior citación de Lionel Scaloni.

Hasta este momento, acumula 10 goles en 23 partidos disputados en la temporada 2025/26 con la camiseta de Racing de Estrasburgo, siendo actualmente el segundo máximo goleador de la Ligue1. Cabe aclarar que a mediados de año el elenco francés desembolsó 17 millones de euros hacia las arcas de Alavés para quedarse el atacante de apenas 23 años.

Un dato importante a tener en cuenta es que, en medio de la sequía goleadora que tuvo, Joaquín fue convocado y realizó su debut en la Selección Argentina. En el recordado amistoso internacional frente a Angola el pasado 14 de noviembre, Panichelli ingresó en los minutos finales y sumó así sus primeras acciones con la camiseta de su país, a meses del inicio de la Copa del Mundo 2026.

