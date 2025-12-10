El regalo de fin de año que fichó Chelsea para el Racing de Estrasburgo de Barco y Panichelli

El último Mundial Sub 17 que coronó a Portugal y tuvo una tan temprana como inesperada eliminación de la Selección Argentina en dieciseisavos de final tras ser el mejor equipo de la fase de grupos catapultó a varios jóvenes futbolistas que comenzaron a ser seguidos por los equipos más importantes del planeta.

Una de esas joyas hizo de Burkina Faso una de las revelaciones del torneo, logrando avanzar hasta los cuartos de final del certamen y dejando en el camino a una potencia como Alemania, para luego caer por la mínima ante un seleccionado italiano que terminó colgándose el bronce.

El futbolista en cuestión es Muhammad Zongo, de tan solo 16 años y producto del Sporting Football de Cascades, quien recientemente fue fichado por BlueCo, el conglomerado empresario que tiene la propiedad de Chelsea y otros clubes alrededor del mundo.

Según avanzó el periodista Fabrizio Romano después de confirmar el acuerdo, el autor de dos goles en la Copa del Mundo que se celebró en Qatar, incluido el que permitió eliminar a Alemania en dieciseisavos de final, será cedido al Racing de Estrasburgo.

En BlueCo consideran que el equipo en el que militan los argentinos Joaquín Panichelli y Valentín Barco, que se encuentra disputando la Conference League y ocupa la octava posición en la Ligue 1, ofrece las condiciones ideales para el desarrollo del joven futbolista.

En la carrera por Zongo que dio inicio en pleno desarrollo del Mundial Sub 17, Chelsea logró imponerse a otros dos rivales directos en la Premier League como Manchester City y Manchester United, asegurando a una joya de la que confían poder disfrutar en el futuro.

Las caualidades que destacaron los veedores de Zongo

Los encargados de controlar atentamente a Muhammad Zongo destacaron entre sus principales cualidades el control de balón, su remate de corta y media distancia, los movimientos sin pelota, el coraje para afrontar situaciones complejas, la fortaleza mental y una envidiable condición física.

En síntesis