Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Europeo

El regalo de fin de año que fichó Chelsea para el Racing de Estrasburgo de Barco y Panichelli

Una de las joyas que destacó en el último Mundial Sub 17 será compañero de los argentinos en Francia.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
El futbolista de 16 años fue adquirido por Chelsea.
El futbolista de 16 años fue adquirido por Chelsea.

El último Mundial Sub 17 que coronó a Portugal y tuvo una tan temprana como inesperada eliminación de la Selección Argentina en dieciseisavos de final tras ser el mejor equipo de la fase de grupos catapultó a varios jóvenes futbolistas que comenzaron a ser seguidos por los equipos más importantes del planeta.

Una de esas joyas hizo de Burkina Faso una de las revelaciones del torneo, logrando avanzar hasta los cuartos de final del certamen y dejando en el camino a una potencia como Alemania, para luego caer por la mínima ante un seleccionado italiano que terminó colgándose el bronce.

El futbolista en cuestión es Muhammad Zongo, de tan solo 16 años y producto del Sporting Football de Cascades, quien recientemente fue fichado por BlueCo, el conglomerado empresario que tiene la propiedad de Chelsea y otros clubes alrededor del mundo.

Según avanzó el periodista Fabrizio Romano después de confirmar el acuerdo, el autor de dos goles en la Copa del Mundo que se celebró en Qatar, incluido el que permitió eliminar a Alemania en dieciseisavos de final, será cedido al Racing de Estrasburgo.

Tweet placeholder

En BlueCo consideran que el equipo en el que militan los argentinos Joaquín Panichelli y Valentín Barco, que se encuentra disputando la Conference League y ocupa la octava posición en la Ligue 1, ofrece las condiciones ideales para el desarrollo del joven futbolista.

Publicidad

En la carrera por Zongo que dio inicio en pleno desarrollo del Mundial Sub 17, Chelsea logró imponerse a otros dos rivales directos en la Premier League como Manchester City y Manchester United, asegurando a una joya de la que confían poder disfrutar en el futuro.

Las caualidades que destacaron los veedores de Zongo

Los encargados de controlar atentamente a Muhammad Zongo destacaron entre sus principales cualidades el control de balón, su remate de corta y media distancia, los movimientos sin pelota, el coraje para afrontar situaciones complejas, la fortaleza mental y una envidiable condición física.

Publicidad

En síntesis

  • Muhammad Zongo fue adquirido por BlueCo, el conglomerado dueño del Chelsea.
  • El juvenil de 16 años será cedido inmediatamente al Racing de Estrasburgo.
  • Marcó dos goles en el Mundial Sub 17, eliminando a Alemania del torneo.
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

jpasman
toti pasman

Paredes mejoró a Boca, pero yo esperaba mucho más de él: demostró que no es Messi y que solo no gana campeonatos

Lee también
Un compañero de Barco y Panichelli en Racing de Estrasburgo prometió gol contra Argentina en el Mundial 2026
Mundial 2026

Un compañero de Barco y Panichelli en Racing de Estrasburgo prometió gol contra Argentina en el Mundial 2026

Es capitán del equipo, pelea el puesto con Joaquín Panichelli y fue suspendido por Racing de Estrasburgo
Fútbol europeo

Es capitán del equipo, pelea el puesto con Joaquín Panichelli y fue suspendido por Racing de Estrasburgo

Paso atrás de Joaquín Panichelli tras su citación a la Selección Argentina
Selección Argentina

Paso atrás de Joaquín Panichelli tras su citación a la Selección Argentina

Atento Boca: Fluminense busca cerrar el regreso de un verdugo de la Libertadores 2023
Copa Libertadores

Atento Boca: Fluminense busca cerrar el regreso de un verdugo de la Libertadores 2023

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo