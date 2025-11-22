Es tendencia:
¡Roja directa! El Colo Barco se fue expulsado en Francia por un planchazo y Estrasburgo perdió con el líder Lens

Por un planchazo a metros del árbitro, el Colo Barco vio la roja y dejó con 10 a Estrasburgo en un partido clave por la cima de la Ligue 1.

Por Germán Celsan

El Colo Barco vio la roja directa en Racing de Estrasburgo
Luego de volver a completar una convocatoria sin minutos con la Selección Argentina, el Colo Barco volvió al Racing de Estrasburgo con ganas de jugar y demostrar. Tal vez, demasiadas, pues en ese ímpetu terminó cometiendo una infracción que le hizo ver la roja.

Con 15 minutos restantes en el partido contra el RC Lens, el Colo Barco se tiró al piso en una pelota dividida, pero quedó con la pierna estirada en alto y los tapones de su botín izquierdo impactaron con la tibia de un rival. El árbitro estaba a centímetros de la acción y no dudó en sacarle la roja inmediatamente.

Tweet placeholder

No fue uno de esos planchazos donde el pie del infractor queda clavado en la pierna del otro jugador, pero el árbitro fue inflexible. La roja para el ex lateral izquierdo de Boca fue incuestionable y quedó aún más claro en la repetición de la acción.

Tweet placeholder

El Racing de Estrasburgo terminó perdiendo por 1-0, un resultado que le impidió acercarse a tres puntos de la cima de la Ligue 1, que por ahora le pertenece al Olympique Marsella (28pts) y el propio RC Lens, que con su triunfo alcanzó la misma cantidad de unidades. Eso sí, el PSG (27pts) todavía debe jugar su partido de la Fecha 13 de la primera división francesa contra el Le Havre y, de ganar, volverá a ser el único líder de la competición.

Posiciones de la Ligue 1

germán celsan
Germán Celsan

