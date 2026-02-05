Es tendencia:
River lo dejó ir tras no darle lugar, pero ahora brilla en Europa y su equipo pide 50 millones por él

Después de llegar a Francia, su presente es muy rico en cuanto a estadísticas, y para dejarlo salir piden una gran cantidad de dinero.

Por Julián Mazzara

Joaquín Panichelli, delantero que milita en Racing de Estrasburgo.

Era una de las grandes promesas de River, pero le costó muchísimo poder tener continuidad debido a la gran cantidad de delanteros que había en el plantel. Y claro, nadie le garantizaba que iba a tener rodaje. Por eso mismo, cuando tuvo la chance de partir hacia el fútbol europeo, no lo dudó.

Ahora, Joaquín Panichelli la rompe toda en la Ligue 1, donde defiende la camiseta de Racing de Estrasburgo. El cordobés de 23 años, que ya tuvo la posibilidad de debutar en la Selección Argentina y aún se mantiene en la pelea por un lugar en la nómina que disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Pero, mientras tanto, desvela el interés de los grandes del Viejo Continente. Por eso mismo lo blindaron.

Durante las últimas horas, la BBC sentenció que desde la junta directiva del elenco galo decidieron fijar un precio de 50.000.000 de euros para desprenderse del ariete, que en la presente temporada lleva 13 tantos en 29 encuentros. Pero lo que se destaca, además de su grandiosa actualidad, es que solamente lo pagaron 17 millones de euros para sacarlo de Deportivo Alavés. Claramente, su valor creció muchísimo.

Joaquín Panichelli junto al Colo Barco y Julio Enciso, en Racing de Estrasburgo. (Getty Images)

¿Por qué Joaquín Panichelli se fue de River?

Meses atrás, cuando aún vestía la camiseta del Mirandés de España, Panichelli habló con Bolavip y explicó por qué tomó la decisión de irse libre de River: “Tenía en claro que era difícil que me promocionen a Primera y nunca fue un reclamo mío para el clubEntoncescuando surgió la posibilidad de venir al Alavés, a empezar a hacer una carrera en Europa, decidí agarrar“.

Lo que sí nos habían trasladado desde el club era que nadie me podía asegurar un lugar en la Primera de River, menos a un chico cuando no se lo aseguran ni a los cracks. Yo lo entendía perfectamente“, explicó el atacante, que iba a tener que competir con Miguel Borja, Lucas Beltrán y Salomón Rondón.

“Evaluando la chance de venir a España o quedarme en River y no tener un lugar porque estaban Borja y Beltrán, prioricé dar el salto a Europa antes que quizás quedar relegado o ser cedido a otro club“, contó.

Los números de Joaquín Panichelli en Estrasburgo

El delantero con pasado en River, Mirandés y Alavés acumula 29 partidos con la camiseta de Racing Club de Estrasburgo. Hasta el momento, logró marcar 13 goles y aportó cuatro asistencias en 2.159 minutos de juego.

