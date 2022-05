Fiesta y carnaval. Clima de final. La cancha de Lanús explotó y el regreso de las dos hinchadas en un Boca vs. Racing no podía fallar. Los goles nunca llegaron, aunque la Acadé fue ampliamente superior en los primeros 45' y tuvo varias, y la definición fue por penales. Así, con un gran marco y las pulsaciones elevadas, Boca logró el pasaje a la final con Agustín Rossi como héroe. Ahora, espera por el ganador de Tigre vs. Argentinos.

El primer tiempo estuvo teñido de celeste y blanco. Con una presión contante que el Xeneize nunca supo sortear, el equipo de Fernando Gago tuvo varias chances claras de gol y fue ampliamente superior. Enfrente, a los de Battaglia se los notó dormidos, la defensa no otorgó garantías y Agustín Rossi en una mala salida casi le regala el gol a Javier Correa, que cabeceó afuera con el arco a su merced.

Por su parte, el duelo se emparejó en el complemento. Por desgracia para el espectáculo, se igualó hacia abajo. Con los arcos de adorno y un Racing que aflojó en la intensidad, los segundos 45 minutos fueron de discusión y protesta. De amarillas. De empujones. De poco juego. Y así, poco a poco todos los caminos llevaron a los penales...

A la hora de definir desde los 12 pasos, Boca apeló nuevamente a San Agustín. El arquero del Xeneize se le atajó a Enzo Copetti y, aunque Toto Salvio no pudo definirlo en el quinto, un mal disparo de Emiliano Insúa le dio la chance a Alan Varela de depositar a los suyos en la gran final. Y sí, así es el fútbol: el 5 pasó de relegado a indiscutido y fue la foto final del match.

Racing se fue caliente, entendiendo que no merecía perderlo. Lolo Miranda, uno de los referentes del plantel, declaró en caliente: "Nos vamos con las manos vacías, no hicieron nada para ganarnos". Enfrente, la euforia del Xeneize tuvo lugar en la declaración de Alan Varela: "Estamos en una final porque somos Boca y somos el club más grande que hay".