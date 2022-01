Si hay algo que caracteriza a Marcelo Gallardo, además de su liderazgo y capacidad en los momentos de mayor presión, es su gran ojo para seleccionar y luego pulir jóvenes de las inferiores de River para transformarlos en mejores jugadores. Casos exitosos hay muchos, pero también hubo otros con menos fortuna. Sin minutos ni lugar en la consideración del Muñeco, varios juveniles tuvieron que buscar nuevos horizontes para seguir con su carrera.

En estos días se habló de la posibilidad de que Tomás Andrade, talentoso enganche surgido en el semillero de Núñez, pegue la vuelta desde el fútbol uruguayo y se ponga la camiseta de Vélez, luego de que el Fortín le mostrara su interés para esta temporada. En sintonía con el mediocampista, quien confirmó su regreso al fútbol argentino es Juan Kaprof y será nuevo refuerzo de Central Córdoba para la Copa de la Liga Profesional.

El delantero que debutó bajo las órdenes de Ramón Díaz en 2013, también dirigido por Marcelo Gallardo durante los pocos partidos que volvió a disputar con el Millo, llega procedente del Lecco de Italia para sumarse al "Ferroviario" y dejó claro su deseo de poder volver a vestir la banda en algún momento. "No dudo de mi potencial y siento que en algún momento voy a tener la oportunidad de volver a River", le dijo el delantero a Cómo Te Va.

Posteriormente, Kaprof analizó su estadía en Núñez con el retrovisor en la mano y contó los motivos por los cuales, según él, no se pudo afianzar en la institución. "No continué en el club porque justo me buscaron de Francia (2016) y en River llegaron muchos delanteros. Estaba Cavenaghi, había vuelto Saviola, Driussi estaba agarrando continuidad", señaló. Luego, el atacante reveló lo que le dijo el Muñeco antes de partir. "Gallardo me dijo que aproveche la oportunidad de conseguir continuidad en otro lado", cerró. ¿Tendrá alguna oportunidad en el futuro?