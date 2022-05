El posteo de Equi Fernández tras pasar a la final contra Boca: "No queda otra"

Tigre volvió a pisar fuerte al vencer a Argentinos Juniors desde una infartante tanda de penales y los dirigidos por Diego Martínez se medirán con Boca en la gran final de la Copa de la Liga Profesional. Ambos se volverán a ver las caras en un duelo definitorio desde la Copa de la Superliga 2019 que ganó el Matador en el mismo estadio donde se definirá el título el próximo domingo, el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La hazaña de los de Victoria ante River dejó tela para cortar, sobre todo lo relacionado a los exjugadores del Xeneize que se dieron el lujo de barrer al que supo ser su máximo rival. Ezequiel Fernández, una de las figuras de Tigre, posó con casi todos los ex Boca en el vestuario tras ganarle al Bicho.

Agustín Obando fue quien compartió la imagen en donde aparecen futbolistas con pasado azul y oro: Óscar Salomón, Mateo Retegui, Agustín Roffo y Facundo Colidio posaron para la cámara junto a Equi, quien reposteó la foto en su cuenta oficial de Instagram con un mensaje claro de cara a la final.

"No queda otra, primos", escribió el volante central del Matador, acompañando el texto con emojis de un brazo haciendo fuerza y, como no, un Tigre en referencia a los colores que defiende. En total serán 7 los exjugadores de Boca que militan en el plantel que comanda Diego Martínez y las posibilidades de que haya una Ley del Ex son altas. ¿Sucederá?