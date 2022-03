Racing dio uno de los golpes en la fecha de los clásicos y con mucha autoridad se impuso ante Independiente con un 2-1 que llegó sobre el final del partido gracias al gol de Enzo Copetti. Un tanto que lo colocó como el líder de la Zona 1, al menos hasta que River y Defensa, siendo el único invicto del campeonato.

Una posición que sorprende a quienes criticaron al DT pero que no hace lo propio justamente con Fernando Gago y su proceso: "Los jugadores vienen trabajando muy bien y esto es de menos a más", comentó en conferencia de prensa luego de la gran victoria ante el Rojo en su primer clásico.

Sin lugar a dudas, un presente de Racing que hace ilusionar a todos los hinchas con luchar por el título. Sin embargo, pese a que Gago también se entusiasma, el entrenador pone paños fríos: "Si estamos para ser candidatos, no sé. Estamos para competir. Es lo que quiero trasladar a los chicos", soltó.

Un proceso que será paulatino y que según el ex jugador de Boca se logrará cumplir si sus dirigidos logran "competir cada partido" ya que si bien "algunas veces no va a salir mejor" y en otras no tanto por lo que "tenemos que estar en ese nivel de competencia cada partido".

Con el liderato momentáneo de la Academía, Fernando Gago ya tiene a Sarmiento de Junín en el horizonte y tras un domingo de merecido descanso, Racing comenzará a trabajar para reencontrarse con su público en un Cilindro totalmente exaltado e ilusionado.