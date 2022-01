River se metió de lleno a reforzar el plantel con jerarquía de primer nivel en este mercado de pases y poco importaron las formas de conseguir los jugadores que pretendían. Ya sea consiguiendo que quienes llegaron rescindan sus contratos en sus anteriores clubes como Juanfer Quintero o Emanuel Mammana, a préstamos con opción de compra como con González Pirez, Tomás Pochettino o la inminente llegada de Esequiel Barco.

Sin embargo, ninguna generó tanto revuelo como la que se confirmó en las últimas horas con el arribo de Elías Gómez desde Argentinos Juniors. Esto se debe a que Independiente lo tenía casi abrochado, ya que incluso entre el Bicho y el Rojo "se habían dado la mano por él" según contó Gastón Edul; pero momentos más tarde desde Núñez levantaron el teléfono pidiendo por él. River ofertó lo mismo por su pase y con un mejor contrato y el jugador terminó optando por irse al Millonario.

Esto, lógicamente, causó un gran enojo y una gran bronca en Avellaneda, ya que consideraron que River les "sopló" un refuerzo, aunque este panorama entre clubes podría cambiar por una sorpresiva negociación directamente de ambos.

Sus nombres se vincularon entre sí desde el principio del mercado por el interés de River de quedarse con Fabricio Bustos pero no hubo un acuerdo y finalmente el lateral se iría a Inter de Porto Alegre. Para ello, los dirigidos por Eduardo Domínguez necesitan en carrilero derecho y por eso tienen los ojos sembrados en Álex Vigo.

Sin ir más lejos, el Millonario lo propuso como parte de pago en la negociación por Bustos pero fracasó ante el bajo número que venía con esa oferta. Pero el Rojo no desiste por Vigo y lo quiere sumar en este mercado. River no lo tiene tan en cuenta y, según contó Diario Olé, el defensor no ve con malos ojos emigran a un equipo grande donde pueda tener más minutos.

Además, el propio diario afirmó que por la operación de River de quedarse con Elías Gómez molestó a Independiente y que por eso los de Gallardo soltarían más accesiblemente a Vigo para "mantener la cordial relación" que existe entre Diablos Rojos y Millonarios. ¿Quedarán todos contentos con esto?