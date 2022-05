Este fin de semana, no sin suspenso mediante, quedaron definidos los cruces de cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, donde los 8 mejores equipos de la primera fase buscarán sortear sus respectivos compromisos para seguir en carrera rumbo al título.

Racing vs. Aldosivi, Boca vs. Defensa y Justicia, Estudiantes vs. Argentina y River vs. Tigre serán los duelos estelares por los cuartos de final de un torneo que tendrá sus semifinales el fin de semana del 14 y 15 de mayo y su gran final una semana después, el 21 o 22.

El invicto Racing, ante la gran sorpresa

De la mano de Fernando Gago, la Academia fue sin dudas el mejor equipo de la primera fase. Con 30 puntos, sin derrotas y con un juego de alto vuelo, el equipo de Avellaneda quedó primero en la zona 1 y deberá verse las caras este martes a las 19.15 ante el Aldosivi de Martín Palermo, sin dudas la gran revelación del torneo que alcanzó su lugar en cuartos de final por el 4º puesto obtenido en la zona 2.

En este contexto, el equipo de Avellaneda aparece como el gran favorito en las apuestas. En Bet365, el triunfo de Aldosivi en el Cilindro paga 6 dólares por cada dólar apostado.

Boca quiere hacer valer su jerarquía ante el complicado Defensa y Justicia

Luego de superar varios conflictos internos a nivel institucional y sin convencer demasiado desde lo futbolístico, el Xeneize atrapó el 2º puesto en la zona 2 y así deberá verse este martes a las 21.30 las caras ante el Defensa y Justicia de Beccacece, que selló el 3º puesto y la clasificación en su zona en la última fecha y que será sin dudas un hueso duro de roer para los de Battaglia.

La jerarquía del Xeneize lo ponen como el favorito ante este cerrado duelo en La Bombonera. En Bet365, la victoria de Defensa y Justicia paga 7 dólares por cada 2 que se apuesten, mientras que el empate entrega 23 dólares por cada 10 apostados.

Un Estudiantes imparable se prueba frente a Argentinos

El Pincha de Ricardo Zielinski fue otro de los equipos sensación de la primera fase de la Copa de la Liga. Con 28 puntos lideró cómodamente la zona 1 y, sumado a su exitoso andar en la Copa Libertadores, es gran candidato a quedarse con el título. Este miércoles, desde las 19.15, enfrente estará el Bicho de Gabriel Milito, que se trepó al 4º lugar en la última jornada y quiere dar el gran golpe.

En Bet365, Argentinos es sin dudas el equipo menos favorito. Basta con ver que un triunfo de los de Milito en La Plata paga 12 dólares por cada 5 que se apuesten.

Tigre, el duro escollo que tendrá el River de Gallardo

Gracias al segundo puesto obtenido en la zona 1, el Millonario recibirá en cuartos de final al complicado Tigre de Diego Martínez, que finalizó 3º y que, si bien bajó su nivel en las últimas jornadas, aparece como un duro adversario en el camino del Millonario hacia el título.

El encuentro se jugará este miércoles a las 21.30 en el Monumental, donde el Matador es claramente el equipo por el que todos querrán apostar. Su triunfo entrega en Bet365 6 dólares por cada dólar que se apueste, mientras que el empate (habrá penales si eso sucede) paga 3 dólares