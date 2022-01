La Liga Profesional del Fútbol Argentino vio su epílogo el 13 de diciembre del 2021 y allí casi todos los equipos nacionales vieron unos días de vacaciones antes de sumarse a la pretemporada. Todos menos dos, River y Colón, ya que tuvieron que enfrentarse en el Trofeo de Campeones el 18 de diciembre por ser los ganadores de la Liga y de la Copa de la Liga respectivamente, donde los de Gallardo fueron los consagrados.

Desde ese momento, todos los clubes reposaron sus actividades hasta los primeros días de enero, donde comenzaron sus respectivas pretemporadas en pleno rebrote de COVID con casos positivos en cada plantel.

Con partidos amistosos durante enero, pero con la prioridad de hacer prósperos entrenamientos para llegar óptimamente a las competencias oficiales con el mercado de pases atravesando todo el mes, los clubes de la primera división del fútbol argentino ya saben la fecha de inicio de las actividades por los puntos, siendo la primera disputa la Copa de la Liga Profesional.

Este 4 de enero quedó confirmada la fecha de inicio de dicha copa nacional, la cual tendrá su puntapié el 6 de febrero. Colón, ganador de la Copa anterior, querrán revalidar el título, pero no la tendrán fácil porque los otros 27 equipos también querrán hacerse con la primera disputa en Argentina.

¿Y el formato cómo es?

Este se dio a conocer hace escasos días, pero para el despistado, vamos con un repaso: al ser 28 equipos, los mismos serán divididos en dos grupos de 14 cada uno, donde se distribuye separando los clásicos entre sí o los emparejamientos otorgados por la AFA para aquellos que no tengan a su máximo rival en el torneo. Se jugará todos contra todos en cada grupo y habrá un cruce entre equipos con la fecha de los clásicos.

De cada sector, pasarán los mejores cuatro a los cuartos de final, donde se dará el cruce "antijerárquico" (1ero vs 4to, 2do vs 3ero, 3ero vs 2do y 4to vs 1ero respectivamente). Desde esa zona, se dará formato de eliminación directa, hasta quedar los dos mejores para una final a partido único, como las fases anteriores.