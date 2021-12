El Kun Agüero anunció su retiro como profesional por su problema cardíaco y el mundo del fútbol quedó conmocionado. Barcelona, su último club, le preparó un video especial al crack argentino y en las primeras imágenes aparece un Ruggeri muy joven. ¿Por qué?

Con apenas 15 años y un abrazo casi paternal de Oscar Ruggeri, Sergio Agüero hizo su debut en Independiente. En las imágenes que recopiló el Barcelona se observa al Cabezón dándole las últimas indicaciones a un chico que luego iba a convertirse en leyenda.

Ruggeri, el DT que hizo debutar al Kun Agüero en el Rojo

"Agüero era diferente a todos, no lo podían tumbar. No pude disfrutar Independiente, fui con la intención de hacer las cosas bien, me gustaba el club, pero el Kun era un animal", dijo tiempo después el Cabezón en 90 Minutos Fox.

"Si tienen jugar los chicos del club, jugarán los chicos del club", dijo Ruggeri en la previa del duelo ante San Lorenzo. Y a los 25 minutos del segundo tiempo, con la camiseta blanca y poco más de 15 años, lo tiró a la cancha con una simple indicación: "Encaralos a todos". Y allí nació la bestia...

+El video homenaje del Barcelona