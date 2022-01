¿Se cae el regreso? El verdadero motivo por el que Wanchope Ábila no llegaría a Huracán

Después de la salida de Enrique Triverio, en Huracán comenzaron a pensar fuertemente en el tan ansiado retorno de Wanchope Ábila. El delantero de 32 años no tendrá lugar en Boca, ya que Battaglia le comentó de su decisión y ahora está buscando un nuevo destino.

Si bien estaba en los planes de Racing, durante las últimas horas quedó descartado. Por eso mismo, el Globo picaba en punta para quedarse con el cordobés. Sin embargo, fue el presidente, David Garzón, quien se refirió a la situación y alejó a Ábila de Parque Patricios.

"Tengo una gran relación con Wanchope Ábila y siempre es un deseo tenerlo en Huracán, por ahora estamos lejos en los números", expresó Garzón en diálogo con Radio La Red. A pesar de que será difícil de sostener el contrato que percibe en Boca, los hinchas aún sueñan con el retorno del ídolo.

Más allá de que, por estas horas, el ex Cruzeiro esté lejos del Tomás Adolfo Ducó, los directivos del Globo saben que Ábila tiene seis meses más de contrato con Boca y que no será renovado, por lo que se ilusionan con tenerlo a partir de junio próximo. "El contrato de Wanchope en Boca es casi inalcanzable para Huracán. Si no llega en este mercado quizás llegue en el otro", aseveró el presidente.