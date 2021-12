Llegó el día menos deseado para el fútbol argentino y mundial. En el Camp Nou, Sergio Agüero anunció su retiro del fútbol profesional debido a aquella arritmia que le descubrieron hace algunas semanas. Sin lugar a dudas, una de las noticias futbolísticas más tristes de los últimos años.

"Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol. La concha de su madre", anunció el Kun en el Camp Nou, que se despide del Barcelona tras 5 encuentros (1 de titular) y un gol convertido nada más ni nada menos que al Real Madrid. Todos sus compañeros (incluso los recién llegados de Arabia Saudita) y hasta Pep Guardiola estuvieron presentes escuchándolo.

Las lágrimas fueron protagonistas en el discurso del Kun, de principió a fin. "Estoy muy feliz por la decisión que tomé. Primero es mi salud, ya sabemos que tomé esta decisión por el problema que tuve hace un mes. Estuve en buenas manos y me han dicho que lo mejor era dejar de jugar. Tomé la decisión hace 10 días. Hice todo lo posible pero no se pudo. Estoy muy orgulloso por la carrera que hice, nunca pensé en llegar a Europa. Le agradezco a Independiente, a Atlético Madrid, a la gente del Manchester City y al Barcelona".

"Ahora mismo me siento bien, las primeras semanas fueron duras. Cuando me hice la primera prueba física y me llamaron para decirme de esta posibilidad (de retirarse) no fue facil. Lo venía procesando y cuando me dijeron que era definitivo tardé unos días más en asimilarlo. Yo tenía esperanzas", aseguró el argentino.

"Estuve en buenas manos, de los médicos, que han hecho lo mejor y me han dicho que lo mejor era dejar de jugar. He tomado la decisión hace diez díaz. Quería contarles que hice todo lo posible para saber si había alguna esperanza, pero no había mucha", agregó visiblemente emocionado el delantero.

Pese a su anticipado retiro, Agüero se despide habiendo demostrado ser uno de los mejores argentinos del último tiempo y con un montón de récords en su palmarés. En total, ha marcado 379 goles y hecho 118 asistencias en 663 partidos a nivel clubes (Transfermarkt). En Manchester City obtuvo un total de 15 títulos.