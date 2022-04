Sin duda alguna, fue un partidazo. En los primeros minutos, River tenía a Argentinos Juniors para el cachetazo y todo hacía creer que liquidaría el pleito en los 45 iniciales. Pero el Bicho no se dejó dar el tiro del final y puso el descuento, para que cuando comenzara el segundo período llegara al empate.

Para los hinchas de ambos equipos, no fue para nada grato tener que transitar los 90 minutos que acobijaron a un entretenido partido en el Antonio Vespucio Liberti. Y a pesar de no estar ajeno a la situación futbolística, Gallardo analizó lo que fue el cotejo, como así también se permitió realizar una polémica comparación con la PremierLeague.

"Nosotros nos brindamos a dar un buen espectáculo. Y cuando encontramos un rival que ofrece lo mismo, es bienvenido para que nuestro fútbol ofrezca estos partidos. Que sean lindos y atractivos para ver y que no tengamos que mirar solo al City contra el Liverpool", aseveró el Muñeco, en comparación a lo que se vivió durante la jornada domincal, donde en la Premier League disputaron un partido de ida y vuelta entre los de Pep Guardiola y los de Jürgen Kloop.

Luego de destacar el juego que se vio en el Monumental, el entrenador de River argumentó el motivo por el cual hizo la comparación: "La idea es no sufrir. Ustedes vieron un gran partido como espectadores. Eso es lo lindo del fútbol, más allá de que los técnicos sufrimos. Uno no quiere sufrir, pero a veces tenés que sufrir y disfrutar al mismo tiempo. Nos brindamos a dar un buen espectáculo. La crítica la hacemos puertas adentro, pero hay que valorar cuando se dan este tipo de partidos". El Millonario tiene algo del rock and roll del Liverpool de Kloop, como así también algunos movimientos del City de Pep. Por algo se transformó en el mejor equipo del continente.