La historia entre Juan Sebastián Verón e Inglaterra ya forma parte del folklore del fútbol argentino. Tras la eliminación de la Selección Argentina en el Mundial de Corea-Japón 2002, el mediocampista recibió muchas críticas y fue responsabilizado por la derrota del equipo de Marcelo Bielsa en el segundo partido de la fase de grupos.

En aquel entonces, Verón formaba parte del plantel del Manchester United, uno de los clubes más grandes de Inglaterra, y por eso fue apuntado. Aquel episodio se mantuvo en el comentario popular durante el tiempo y sigue siendo motivo de memes en las redes sociales.

Sin embargo, a Verón parece afectarle muy poco y hasta se lo toma con humor. Tras la muerte de la reina Isabel II, el nombre de la "Bruja" reapareció en Internet como foco de chistes y el vicepresidente de Estudiantes de La Plata pareció ironizar al respecto con una publicación en su cuenta de Instagram.

El exfutbolista escribió un comentario ¡en inglés! Pero en realidad se refirió al triunfo del "Pincha" sobre Racing por 1-0, con gol de Mauro Boselli. Eso sí, también tiró un "God save..." pero para Martín Gorostegui, el presidente del club.

El mensaje de Verón fue: "Today was an importante night for the 32 one thousand british people who were at the stadium... We recovered from some sad news that happened at the Shopping. The Raviolada was served cold, between 7 and 13 pm complaints are received. Bye. Thanks! God save Martín Gorostegui". Y la traducción es: "Hoy fue una noche importante para los 32.000 británicos que estuvieron en el estadio. Nos recuperamos de una triste noticia que sucedió en el shopping: La Raviolada se sirvió fría. Entre las 7:00 y las 13:00 se reciben quejas. Gracias. Dios salve a Martín Gorostegui".