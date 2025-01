El mejor futbolista de la historia, según Juan Sebastián Verón

Juan Sebastián Verón, un exfutbolista de pie exquisito que defendió la camiseta de la Selección Argentina en tres Mundiales, además de jugar largos años en el fútbol europeo en clubes de la talla de Manchester United, Chelsea e Inter de Milán, se encuentra en la actualidad en el centro de una polémica que divide aguas en el fútbol argentino, relacionada al ingreso o la prohibición vigente de las SAD en los clubes.

El acuerdo entre Estudiantes de La Plata, club que preside, con el magnate estadounidense Foster Gilette como inversor lo puso en el foco de la dirigencia de AFA, defensora de las Asociaciones Civiles en clara oposición al plan del Gobierno Nacional de Javier Milei de privatizar los clubes.

Pero cuando Juan Sebastián Verón se separa de la disputa política de estos tiempos, no deja dudas de la experiencia que le brindó su exitosa trayectoria como futbolista, que le ha permitido jugar junto a los mejores del mundo en su tiempo, también junto a algunos de los mejores de la historia.

Sobre ese otro debate, mucho menos tenso, más puro, también se ha expresado más de una vez el presidente de Estudiantes de La Plata, club con el que conquistó la Copa Libertadores en 2009. En su podio, no faltan ni Diego Maradona, con quien mantuvo una relación de amores y odios; y Lionel Messi, con quien compartió Selección Argentina en la Copa América de 2007 y en el Mundial de 2010.

Verón y Maradona, juntos en el Mundial de Sudáfrica.

Y cuando tuvo que elegir entre los dos, se ha mantenido en la misma posición pese al paso de los años: “Tuve la suerte de jugar con los dos. Lo de Diego fue parte de mi infancia, mi adolescencia. Tuve la suerte de compartir vestuario. Fue técnico mío en la Selección. Lo de Lio (Messi), lo vimos crecer. Fue compañero de Selección. Todavía tiene mucho por escribir y si hablamos de historia, la marca Diego Maradona“, había dicho durante su participación en el programa Los 8 Escalones, en 2016.

Ya con Messi también coronado como campeón mundial, en Qatar, La Bruja reafirmó su preferencia eligiendo a Maradona en un ping pong entre los dos, en la previa de la Copa América de 2024 que también coronó a La Pulga.

Las idas y vueltas en la relación de Verón con Maradona

Tras la muerte del astro, el actual presidente de Estudiantes reveló detalles sobre su relación en ESPN F90: “Fue de amor-odio. Para los jugadores de nuestra época y para mí en particular, llegar a Italia era llegar al fútbol de Maradona. Nosotros nos levantábamos para ver al Napoli. Me hubiera encantado tener una charla. La quise tener, fue difícil y también hubo en el medio una recomendación de ‘mirá que ya no es más él’, y bueno, no se pudo“.

“Es difícil hablar hoy porque es complejo no poder tener del otro lado una respuesta. Se bien la relación que tuve, lo que hice en ese momento dentro de la Selección donde estaba encomendado para otras cuestiones que pasaban muy por alrededor. Tuve una charla con él después del primer partido y sé bien lo que me dijo y lo que me dijo en Sudáfrica“, completó quién fuera dirigido por Maradona en el Mundial 2010. Además, compartieron equipo en Boca durante el arranque de la carrera de la Brujita.