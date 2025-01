Racing empieza a hacer ruido en el mercado de pases. Después de unos primeros días de año en donde el foco estuvo en la salida de Juan Fernando Quintero, la ‘Academia’ se concentró en sus refuerzos y ya cerró a tres nombres. Ahora, va por un cuarto jugador que estaría cerca de ser una realidad, de acuerdo a las últimas informaciones.

Gustavo Costas, técnico que sacó campeón a Racing de la Copa Sudamericana 2024, ya puede contar con Ignacio Rodríguez (Banfield), Matías Zaracho (Atlético Mineiro) y Adrián Balboa (Unión), quienes son las tres caras nuevas que cerró la nueva dirigencia comandada por Diego Milito.

Ahora, el foco está en seguir sumando nombres, sobre todo para la mitad de la cancha. En este sentido, hay “negociaciones avanzadas” para contratar al paraguayo Richard Sánchez, de 28 años y con presente en el América de México, según informó el periodista César Luis Merlo.

¿Quién es Richard Sánchez, tricampeón con América y jugador de la selección de Paraguay?

Richard Sánchez es un mediocampista paraguayo, que se caracteriza más por jugar como doble ‘5’, aunque puede hacer las veces de interno. Se caracteriza por su juego con buen pie y también su llegada al área. Para el juego de Racing, puede ser un futbolista muy útil, sobre todo, para pelearle el puesto a Juan Nardoni o Agustín Almendra.

Richard Sánchez viene de ser campeón de la Liga MX con América (Azael Rodriguez/Getty Images).

En el América es uno de los referentes, aunque ciertamente, luego de lograr el tricampeonato de la mano del brasileño André Jardine (un título en 2023 y los dos de 2024), deslizó la chance de cambiar de aires. Ahora, llegaría al vigente campeón de la Copa Sudamericana, con el objetivo de buscar la Libertadores.

Sánchez fue figura de Olimpia entre los años 2018 y 2019 donde logró cuatro títulos. En ese último año, fue transferido al América en una cifra de 6.5 millones de dólares. Llegó a su quinta temporada en el club donde alternó buenas y malas, pero donde se fue afianzando como una figura indispensable del mediocampo. De hecho, llegó a los 204 partidos en las ‘Águilas’ donde marcó 18 goles y dio 27 asistencias.

Por supuesto, sus buenos atributos y su presencia en equipos importantes lo depositaron en la selección de Paraguay. Debutó en 2018 y ya lleva 33 partidos (un gol). Sin embargo, no pudo afianzarse como una fija debido a los múltiples procesos que ha tenido la ‘Albirroja’ en el último tiempo. De hecho, con Gustavo Alfaro, Sánchez no fue convocado aún, pero no se descarta que en 2025 vuelva a tener protagonismo.

¿Racing buscará más refuerzos?

Con respecto a Racing y sus posibles movimientos de mercado, la gran incógnita pasa por saber si contratará a alguien para que ocupe el rol que tenía Juanfer Quintero. Hoy por hoy, no hay un futbolista de esas características, aunque han sonado algunos nombres como Adrián ‘Toto’ Fernández (Peñarol) y Facundo Farías (Inter Miami).

Racing negocia por ‘Toto’ Fernández, según informó Germán García Grova.

Si cierra a alguno de estos dos nombres, es probable que el mercado se termine para el equipo de Costas. Contrató de acuerdo a sus necesidades, sin hacer mucho ruido, pero apuntando a nombres puntuales en posiciones donde se espera que pueda necesitar recambio ante tanta competencia que dispute en este 2025.

