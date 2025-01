Alejandro Garnacho es el futbolista de los rumores en el Manchester United por estos días. Mucho se habla de una posible salida ante la necesidad de su equipo de vender sí o sí a algún futbolista para hacer caja, pero principalmente para no tener problemas con las reglas financieras de la Premier League en un futuro cercano. Primero, apareció un interés del Napoli por él y ahora el nuevo club que lo pretende es Chelsea.

Napoli fue el primer club en interesarse por Garnacho, según múltiples reportes. Con la salida de Khvicha Kvaratskhelia al PSG, el joven argentino era uno de los apuntados para reemplazarlo. Ciertamente, por su nacionalidad y el buen vínculo con los napolitanos, se antojaba un buen objetivo.

Ahora, aparecieron los millones de los ‘Blues’ de Stamford Bridge. Según el periodista David Ornstein de The Athletic, Chelsea realizó algunas averiguaciones por Garnacho y también por otro extremo, el inglés del Borussia Dortmund, Jamie Bynoe-Gittens. No hubo ofertas concretas, sino que se trata de nombres que son del interés del conjunto londinense y los está analizando.

Seguí los partidos de Garnacho en el Manchester United y la actividad de la Premier League en Disney+.

El futuro del futbolista de la Selección Argentina empieza a ser tema de conversación en Europa. ¿Manchester United realmente tiene intenciones de venderlo? ¿Napoli puede acelerar con la venta de Kvaratskhelia ya confirmada? ¿Chelsea se apunta también? Acá algunas respuestas.

La postura del Manchester United con Alejandro Garnacho: el proyecto Rúben Amorim y la necesidad de vender futbolistas

Publicidad

Publicidad

A día de hoy, Alejandro Garnacho cuenta para el técnico Rúben Amorim. Por eso, viene siendo titular en los últimos partidos. Además, el portugués habló sobre la inclusión del argentino en su proyecto deportivo y qué es lo que tiene que mejorar el propio futbolista.

Rúben Amorim y Alejandro Garnacho, en un partido de Premier League (Stephen Pond/Getty Images).

“Garnacho tiene talento. Necesita aprender a jugar en otra posición. Necesita jugar mejor por dentro, mejora mucho recuperando la posición cuando no tiene el balón”, respondió en una conferencia de prensa cuando le consultaron sobre el joven argentino en la previa al duelo ante Southampton por la Premier League.

Publicidad

Publicidad

“A veces no está en el lugar correcto para hacer transiciones como lo estaba en el pasado porque prefiero defender y luego construir con todo el equipo para llegar al último tercio. Está encontrando la mejor manera de jugar con este sistema. Está mejorando durante los entrenamientos“, explicó.

Garnacho debe mejorar en ciertos aspectos del juego. ¿Lo puede hacer con Amorim? Por supuesto que sí. La continuidad de partidos con el luso lo puede favorecer en su desarrollo como jugador. No hay que olvidar que aún tiene 20 años y un futuro por delante.

ver también "No es el fin del mundo": Jamie Carragher sentencia el futuro de Garnacho en el Manchester United tras los rumores de su venta

Ahora bien, desde el lado dirigencial, la cuestión puede ser diferente. Mientras Amorim siga contando con él, formará parte del plantel. Pero los dirigentes del club pueden verse obligados a vender a uno de sus jóvenes para no incurrir en infracciones a las reglas de sustentabilidad y ganancias de la Premier League. Garnacho es uno de los jugadores por los que podría hacer caja y olvidarse de ese problema.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, parece difícil que esto ocurra según las últimas informaciones. Es que el Daily Mirror aseguró que los dirigentes de Manchester United sólo venderían a Garnacho siempre y cuando sea una oferta difícil de rechazar. Además, sólo podría salir mediante una venta y el precio de salida debería ser irrisorio para el mercado. De lo contrario, no evaluarán propuestas.

¿Chelsea y Napoli se deben olvidar de comprar a Alejandro Garnacho?

Si la postura de Manchester United es sólo vender a Garnacho ante una oferta irrisoria, Chelsea y Napoli deberían desembolsar un dineral a fin de complacer las pretensiones de los dirigentes mancunianos. ¿Pueden hacerlo?

En el caso del Chelsea, sí. Cuenta con suficiente capital debido a que su dueño Todd Boehly no ha escatimado en gastos desde que arribó al club. La gran pregunta es si comprar a Garnacho no lo complicará con las reglas de Fair Play Financiero de la Premier League y la UEFA. Si no es el caso, pueden afrontar un fichaje fuerte para volver a revolucionar el mercado.

Publicidad

Publicidad

ver también Paul Scholes reveló el peor fichaje de Sir Alex Ferguson en Manchester United: "No podía patear una pelota"

Del otro lado, el caso de Napoli es más difícil. En primer lugar porque no se ha caracterizado por ser un club comprador de grandes estrellas y menos de desembolsar grandes sumas de dinero, salvo contadas excepciones. El caso de Victor Osimhen es el mejor ejemplo, por quien pagaron 77.5 millones de euros, siendo la compra más cara de su historia.

Manchester United podría pedir una sumar superior a la que pagaron por Osimhen por lo que Napoli debería convertir a Garnacho en su compra más cara. ¿Lo harán? Un detalle: para dejar ir a Kvaratskhelia, su máxima figura, recibieron 70 millones de euros del PSG.

En resumen, Manchester United no espera vender a Garnacho, al menos en este mercado. Pero, una oferta estratosférica, posiblemente del Chelsea, podría cambiar su idea. Los últimos días de mercado suelen ser los de mayor locura y es lo que podría pasar para ver algún cambio respecto a esta situación.

Publicidad

Publicidad

ver también El jugador del Manchester United al que Cristiano Ronaldo no respetaba y hoy es referente con Rúben Amorim