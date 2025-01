18 frases de Verón sobre su acuerdo con Foster Gillett y el pase de Medina: “Nadie pone plata porque tiene ganas”

Estudiantes de La Plata rompió moldes en estos últimos meses. A través de un acuerdo con el empresario estadounidense Foster Gillett, se movió fuerte en el mercado de pases. Si bien la sociedad entre el club y Gillett todavía no está reglamentada, el Pincha quiere ser pionero en una nueva manera de concebir a los clubes con el ingreso de capitales privados.

Probablemente, una de las decisiones más fuertes que se produjo a través de Foster Gillett fue la llegada de Cristian Medina al Pincha. El empresario ejecutó la cláusula de salida con 15 millones de dólares, pero como eso no está permitido, finalmente fue el jugador quien terminó haciéndolo para concretar su arribo al Pincha, aunque claro está el dinero fue invertido por el empresario.

En relación a la llegada de Cristian Medina a Estudiantes, Juan Sebastián Verón dialogó en DSports Radio y afirmó: “Fue un arreglo de Foster con Medina, nosotros entramos después. Si fue prolija o no prolina no tengo idea, yo no sé la situación de Medina ni nada. Aprovechamos la oportunidad y después entramos, no tuvimos participación”.

Verón confirmó la llegada de Medina a Estudiantes (Instagram @juansebastian.veron).

Además, agregó: “Puede ser que llegue otro jugador mediante inversión privada o del club. Estamos en el mercado. Medina rescindió, los derechos económicos y federativos son de Estudiantes, el arreglo que hicieron ellos no tengo idea. Ojalá, Dios quiera, Medina la rompa y lo venga a buscar el Real Madrid y ahí no podés hacer nada. Espero que cuando eso pase esté constituida la nueva sociedad con Foster”.

ver también Fin de la novela: Cristian Medina será refuerzo de Estudiantes tras el escándalo con Boca

Las frases más destacadas de Juan Sebastián Verón

-“Le dije, ¿vos estás dispuesto a comprar un club con 25 disciplinas? ´No, a mi me gusta el fútbol´, me dice. Entonces ahí el sistema es otro, no te empecines es comprar un club. Veamos de armar con el fútbol una nueva sociedad y eso que te de recursos para que la sociedad civil, por así decirlo, tenga esos recursos para seguir mejorando y los deportes sigan creciendo. Ahí empezamos a discutir este modelo nuevo”.

Publicidad

Publicidad

-“Todavía no lo aprobó la comisión directiva. Vos te asocias creyendo que va a ser para siempre y que va a ser bueno, vos montás un negocio pensando que sea para la eternidad, un unicornio. Lo que hicimos fue ponerle un plazo lógico, por 30 años, con posibilidad de extenderlo. Lo iniciamos para transformar, no para que nos vaya mal. El inversor pone plata para ganar plata, eso es lo primero, no tiene mucho misterio, tampoco es Papá Noel. Cómo estructuramos la sociedad, de qué manera, ¿cómo hacemos funcionar el producto? En esta primera instancia va todo esto del match day (entradas, derechos de tv, estadio)”.

Juan Sebastián Verón. (Foto: Getty).

-“Es una opinión que se puede escuchar. En sí, si bien él va a tener presencia dentro de la sociedad y gente dentro del directorio, él entiende de que el fútbol acá en argentina es muy distinto que en Europa. Mismo con los futbolistas, porque vos podés pagar la cláusula de recisión pero el futbolista te diga que no quiere. En Europa es más el negocio, acá hay una cuestión de idiosincrasia y pertenencia. Podés tener una charla, que de hecho la tengo a diario, de futbolistas, que buscamos, como vemos el equipo y haciéndolo partícipe, pero de ahí a meterse en una decisión tan importante como un técnico o un director deportivo, él estaría atentando contra su propio proyecto. Él entiende que se tiene que apoyar en nosotros. Hoy, en algo tan específico, es muy difícil”.

Publicidad

Publicidad

-“No tuvimos contacto con Driussi, pasa que Foster tiene una amistad con el dueño de Austin, nosotros hicimos una averiguación antes de lo de River, pero se me cerró la puerta cuando su representante me dijo que si volvía a Argentina solo era para jugar en River y eso al representante le vino mejor. Nos tiró en el medio y subió la cotización, buen negocio. Como club no ofertamos, fue una conversación. Me resulta raro que a River le molesta, o sea es River. Vos sabés que el jugador va a jugar ahí y por ahí nos ven como competencia, nos posiciona como rivales. Un préstamo no le tendría que molestar, él maneja un banco, que heredó del padre, pero hoy lo maneja él”.

-“Mucho tiempo los equipos grandes usaron a los chicos y les sacaron los chicos de Inferiores, usando la necesidad que tenían los equipos. Hoy nos paramos de igual a igual, si el chico quiere jugar en River, va a jugar en River. Eso forma parte de una inseguridad en el presidente de River porque ve un competidor”.

-“Siento que no vamos a poder fallar. Yo no sé si tanto de mis pares van a esperar que nos vaya mal, sino para quienes operan. Creo que a mis pares van a querer que nos vaya bien para ir detrás de nuestra idea. El sistema del fútbol argentino no sirve, está gastado”.

Publicidad

Publicidad

-“Entiendo el juego político. No sé qué soy políticamente, pero sí sé que la parte social, que es el club, tiene que estar alimentada por el privado y si eso me hace más mileista o peroncho, no tengo ni idea. Creo que puede haber herramientas para que esto funcione, porque los social hay que seguir alimentándolo, porque si no perderíamos algo importante. Sé que hay que darle un marco jurídico y el flaco que viene a poner plata se va a llevar plata, para que el negocio sea parejo para los dos y sea claro”.

-“Estoy a favor del ingreso de capitales y de los aportes, pero tiene que ser claro y eso tiene que partir de alguien. Sé que el gobierno está trabajando en eso. Que no obligue, que de la opción y ahí está la cuestión. Por eso a veces el mensaje no tiene que ser duro, se puede convivir con las dos cosas”.

-“No me gustaría ser el dueño de Estudiantes, yo en esta figura estoy bien. Me repele mucho vincularme en un negocio con el club, porque, en definitiva -si sos dueño- tiene que haber un negocio”.

Publicidad

Publicidad

–“La mejor figura que encuentro y vamos a hacer nosotros, es la combinación de la Asociación Civil y el privado”.

-“Los socios me preguntan qué se lleva Foster, si se lleva algo del club. Entiendo que haya miedos, yo desde mi lado trato de llevarlo a un lugar que se entienda, prefiero evitar lo técnico, entonces las cosas no son tan difíciles, son fáciles. El club no corre riesgos. ¿Qué pasa si el club no va bien o no nos llevamos bien en la sociedad? Se dividen los activos y listo y el fútbol será como era antes. Si quiere vender, nosotros tenemos que ser parte de la cuestión, no podemos asociarnos con un narcotraficante”.

-“El acuerdo tiene una base, porque nosotros hicimos una cuenta de cuánto nos salía ampliar el estadio y hacer infraestructura en el country, además de la parte educativa. El fútbol recibirá una inyección de 150 o 160 millones de dólares por parte de Foster. Difícilmente en un acuerdo así, con 150 millones te quedás corto, eso es para arrancar, ahí empezamos a caminar la sociedad y vemos. Queremos mantener y potenciar al plantel, hay una reinversión necesaria”.

Publicidad

Publicidad

-“Me parece que es blanquear el negocio, porque a ellos se les va a hacer más fácil también. Por qué el de San Miguel no lo puede contar claramente y así todos podamos tener las mismas herramientas y puede ser Riestra, Barracas, Talleres o Defensa y Justicia, por poner algunos ejemplos. No se sabe bien cómo son los manejos y los arreglos y cómo lo hacen, no entiendo esa parte del por qué no se blanquea, no lo tomo como algo malo, al contrario. Que cuenten cómo es el negocio porque no se entiende sino cómo funciona. Entiendo que tiene haber negocio, nadie pone plata porque tiene ganas de poner plata, lo veo algo bueno para el fútbol y los clubes”.

-“No me gustaría ser presidente de la AFA. Hoy es algo que no lo tengo en mente, no es algo que me motive, entiendo que tiene que haber una reestructuración, de darle contenido al fútbol. A la Selección fue bárbaro y nadie quita esa parte”.

-“No entiendo por qué no se mejora el sistema, cuál es el problema de mejorarlo, de mejorar el arbitraje, qué hacen para mejorarlo, yo no tengo ni idea. Por qué el fútbol evoluciona y el arbitraje no, cuando vas afuera te hablan bien del arbitraje, pero por lo que veo acá no es así. Hay sospechas, para eliminar todo eso creo que habría que hacer algo para que se mejore, pero entiendo que tiene que haber ganas de hacerlo bien”.

Publicidad

Publicidad

-“Cuando asumí fui al Comité y hay cuestiones que ni te escuchan, no se discute. Si se arma una mesa para hablar y mejorarlo, pero si no está el espacio, son charlas como las que tenemos nosotros”.

ver también Boca y River le dieron dos cachetazos a los millones de Foster Gillett