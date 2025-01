Verón apuntó contra Jorge Brito por el caso Driussi: “Me resultó raro que a River le moleste”

Tras más de siete años afuera del club, Sebastián Driussi regresó a River. Los de Núñez desembolsaron unos 10 millones de dólares por su pase, pero antes de concretarse, Estudiantes se metió en la conversación con Austin y eso no cayó nada bien en la dirigencia del Millonario. Jorge Brito cuestionó el accionar de Foster Gillette -empresario que invierte en el Pincha- y quien le respondió con dureza este viernes fue Juan Sebastián Verón.

“No tuvimos contacto con Driussi, pasa que Foster tiene una amistad con el dueño de Austin, nosotros hicimos una averiguación antes de lo de River, pero se me cerró la puerta cuando su representante me dijo que si volvía a Argentina solo era para jugar en River y eso al representante le vino mejor. Nos tiró en el medio y subió la cotización, buen negocio”, afirmó Verón en diálogo con DSports Radio.

Además, agregó: “Como club no ofertamos, fue una conversación. Me resulta raro que a River le moleste, o sea es River. Vos sabés que el jugador va a jugar ahí y por ahí nos ven como competencia, nos posiciona como rivales. Un préstamo no le tendría que molestar, él maneja un banco, que heredó del padre, pero hoy lo maneja él”.

Sebastián Driussi. (Foto: Prensa Austin FC).

“Mucho tiempo los equipos grandes usaron a los chicos y les sacaron los chicos de Inferiores, usando la necesidad que tenían los equipos. Hoy nos paramos de igual a igual, si el chico quiere jugar en River, va a jugar en River. Eso forma parte de una inseguridad en el presidente de River porque ve una competición”, concluyó la Bruja.

¿Qué había dicho Brito sobre Estudiantes y su consulta por Driussi?

Antes de concretar la llegada de Sebastián Driussi a River, Estudiantes -mediante Foster Gillette- había conversado con Austin FC y estaba dispuesto a desembolsar 11 millones de dólares por él. Eso no cayó nada bien en la dirigencia del Millonario y Jorge Brito lo hizo público en diálogo con la prensa: “Yo no hago ofertas por jugadores sin tener previamente el consentimiento de que el jugador quiere jugar en River”.

Además, agregó: “Hay que preguntarle al Austin si llegó esa oferta de Foster Gillet por Estudiantes, pero entiendo que Driussi manifiesta que no jugaría en otro equipo de Argentina que no sea River. Cada uno está en su derecho de hacer lo que quiera con su plata o con la que le prestan”.

