El arribo de Edwin Cardona a Racing generó un enorme revuelo. Después de que Juan Román Riquelme confirmara que Boca no haría uso de la opción de compra, los de Avellaneda rompieron el chanchito y se encaminaron en la contratación del colombiano.

Cuando todavía no había comenzado el campeonato, en medio de la pretemporada, el ex Pachuca se tomó un vuelo hacia Punta del Este (avalado por el cuerpo técnico, ya que tenían el fin de semana libre) y más de uno creyó que comenzaba con los actos de indisciplina como tuvo en el Xeneize. Pero ahora que empezó a jugar y tiene un buen rendimiento, tuvo un gesto muy extraño después del primer gol de la Academia.

En la mitad del campo, asistió con pase 'Riquelmeano' a Javier Correa, que definió con una enorme categoría, pero las cámaras de ESPN captaron un gesto del colombiano que nadie vio: después de que la pelota besara la red, el 20 festejó con las manos detrás de las orejas, emulando la famosa celebración de Riquelme ante River, dedicada a Mauricio Macri.

A pesar de que, por el momento no se expresó, varios adjudican a que su gesto estuvo enfocado en el actual vicepresidente de Boca, con quien no terminó muy bien la relación. Otros también indican que el ex Atlético Nacional de Colombia le dedicó la asistencia a un amigo. Será cuestión de esperar a que Cardona tome la posta y blanquee para quién fue.