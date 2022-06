Boca caía en La Bombonera frente a Unión, y no lo merecía. Pero mediante un penal, Eduardo Salvio igualó el encuentro. ¡Mirá el gol!

En el día del cumpleaños 44 de Juan Román Riquelme, y después de que toda La Bombonera ovacionara al máximo ídolo de la historia de Boca, el conjunto comandado por Sebastián Battaglia estaba cayendo frente a Unión de Santa Fe por 1-0.

Si bien el local era superior a su contrincante, no lograba emparejar el juego. Y las decisiones arbitrales no se inclinaban en su favor. Hasta que Cristian Medina fue interceptado por Lucas Esquivel dentro del área. El árbitro Yael Falcón Pérez no dudó y sancionó penal.

Mientras está en juego su renovación contractual, Eduardo Salviose hizo cargo de la ejecución y definió con total calidad para que el Xeneize y el Tatengue igualen en la primera etapa por 1-1. ¿Riquelme le extenderá el vínculo al Toto?