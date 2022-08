El puntero de la Liga Profesional llegó a la cancha de Boca con el ánimo por el cielo, y buscó alejarse de sus inmediatos perseguidores. Y en medio de la presión por parte de los hinchas del Xeneize, los dirigidos por Lucas Pusineri rompieron con la paridad.

No había ocurrido mucho. Tan solo unos pequeños destellos de Óscar Romero, que tuvo una clara ocasión de gol, pero Carlos Lampe contuvo sin problema alguno. A pesar de que Atlético Tucumán buscaba quebrantar la defensa de Boca desde la tenencia del balón, en el Decano aprovecharon una descompensación en el mediocampo local.

Luego de que Ramiro Carrera capturara el balón, el ex jugador de Arsenal lanzó un preciso centro para la cabeza de Augusto Lotti, que se metió entre la zaga central del Xeneize y dejó sin chances a Agustín Rossi. De cabeza, el ex Racing sentenció el 1-0 para dejar atónitos a todos los presentes. Y también cumplió con la inexorable ley del ex.

Lotti, que también tuvo un paso por el fútbol suizo, hizo inferiores en Boca. Si bien no llegó a debutar en Primera División porque quedó libre de la cantera azul y oro, al delantero no le importó su pasado y luego de que la pelota besara la red, se rompió la garganta para gritar su gol.