Ya sin chances de acceder a la siguiente instancia de la Copa LPF, Colón y Vélez Sarsfield cerraron su participación en el torneo doméstico, donde ofrecieron un encuentro muy entretenido, además de que las emociones no se escondieron en el Cementerio de los Elefantes.

Mientras en el Fortín esperan por una nueva reunión con Alexander Medina, quien tiene serias chances de transformarse en el nuevo entrenador, el cuadro santafesino colocó a la mayoría de los titulares disponibles. Pero los de Liniers se pararon con un mix, donde surgieron nombres interesantes desde los juveniles que mostraron sus primeras armas.

La visita fue superior en la primera etapa, que estuvo envuelto en una polémica y que derivó en la sanción del VAR, donde le anularon un gol a Ramón Ábila. Pero antes, cuando el reloj alcanzaba a los 4 minutos, Abiel Osorio marcó sentenció la apertura del marcador y así convirtió su primer tanto en Primera División.

La presión velezana no se redujo en el complemento, aunque los de Falcioni hicieron todo lo necesario para empatarlo a partir de una arremetida de Ramón Ábila, quien tuvo revancha. Incluso, después de igualar el juego, desaprovechó una chance para poner a los santafesinos arriba en el marcador.

Con la gran mayoría de los pibes, el elenco de Vaccari no se dio por vencido. Y a partir de su mejor jugador en todo el campeonato obtuvo el gol del triunfo: Lucas Janson, a los 28 minutos, quedó solo y no le perdonó la vida a Burián. Pero no fue lo último que ocurrió en el encuentro. Cuando restaban cinco minutos para la finalización del duelo, Wanchope tuvo la chance de igualar el marcador, de penal, pero su remate se fue por encima del travesaño.

Fue una muy floja campaña para Vélez, que pudo cerrar su participación en el campeonato con un triunfo, y culminó en la sexta colocación de la tabla con 18 unidades. Por su parte, Colón se quedó con dos puntos menos que el Fortín, y finalizó en la 9na posición.