Uno de los tantos jóvenes talentos argentinos que militan en Europa y tienen un futuro muy prometedor, es el de Valentín Carboni. El zurdo elegante captó la atención de muchos equipos y es por eso que ahora Racing va por él en este mercado de pases, con el objetivo de conseguir un volante creativo que se convierta en el conductor en los últimos metros del campo de juego.

El habilidoso de 20 años actualmente está cedido en Genoa pero su pase pertenece a Inter de Milán. En el pasado también jugó en Monza y Olympique de Marsella con buenos rendimientos individuales, que le permitieron salir campeón en la Selección Argentina y ahora sueña con ganarse un lugar en la lista definitiva, por lo que estos próximos meses son fundamentales para él.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, desde el entorno de Carboni fueron contundentes: “Le dijo a Milito que sí”. De esta manera, la Academia acelera las tratativas correspondientes para intentar cerrar cuanto antes la incorporación a préstamo de Valentín, que todavía no sabe lo que es jugar profesionalmente en el fútbol argentino por su temprana migración hacia Europa.

Lautaro Martínez y Valentín Carboni, durante la Copa América 2024. (Getty Images)

La posibilidad es muy concreta y un dato importante a tener en cuenta es que cuenta con el apoyo de su familia para regresar al país. Esta acumulación de ítems permitieron adelantar rápidamente la primera parte de las negociaciones entre Racing y el futbolista, que está convencido de sumarse como refuerzo bajo las órdenes de Gustavo Costas para empezar el 2026 en Avellaneda.

Vale destacar que Diego Milito tiene una gran relación con Inter de Milán, por su enorme legado en la institución durante su etapa como profesional y con Javier Zanetti. Este factor no es menor y podría ser la clave para que la negociación llegue a buen puerto y todas las partes queden satisfechas. Además, Carboni ve a Racing como uno de los equipos más atractivos la región, lo que no pasa desapercibido.

Publicidad

Publicidad

Valentín Carboni, jugador de Genoa que pertenece a Inter de Milán. (Getty Images)

ver también Con nombre y apellido, Thiago Fernández destrozó a la dirigencia de Vélez tras irse libre al Villarreal

Esta repentina novela podría resolverse en cuestión de horas, si todo continúa como hasta el momento. Sin embargo, hay que aclarar que Valentín tiene otras dos ofertas sobre la mesa que está analizando junto a su entorno más cercano. Pero en definitiva, hasta el momento el que pisa mucho más fuerte es Racing y las novedades para definir si se concreta su arribo son inminentes…

Si bien durante el Mundial de Clubes jugó en Inter y se convirtió en héroe al convertir un gol agónico que valió la clasificación a la próxima ronda, la enorme cantidad de variantes dentro del plantel derivaron en que quede relegado. Por ese motivo, se decidió por una salida a préstamo con el objetivo de sumar tiempo de juego y fue ahí cuando arribó a Genoa, donde está actualmente.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

DATOS CLAVE