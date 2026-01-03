Tras confirmar que Franco Mastantuono se queda, Xabi Alonso detalló cómo será el mercado de pases de Real Madrid: “Estamos atentos”

Después de su primer semestre a cargo del plantel, se encargó de confirmar la continuidad de Franco Mastantuono ya que su fichaje fue pensado a largo plazo. No conforme con eso, ahora Xabi Alonso hizo hincapié en el mercado de pases que acaba de comenzar y qué postura va a tomar Real Madrid al respecto, teniendo en cuenta qué fortalezas y debilidades tiene su equipo.

Claro que los 45 millones de euros que ingresaron a las arcas de River fueron una inversión planificada a futuro y no para un impacto inmediato, pero el entrenador lo confirmó públicamente. Con ese panorama sobre la mesa, fue consultado sobre el accionar del conjunto merengue durante la ventana de transferencias de enero, que bien se sabe que no es el plato más fuerte en Europa.

Lo cierto es que, durante una conferencia de prensa realizada este sábado 3 de enero, Xabi Alonso fue contundente. “Es nuestra obligación siempre poder estar atentos“, sentenció en primera instancia. Pocos segundos más tarde, volvió a manifestar: “Estamos contentos con la plantilla, pero siempre podemos estar atentos a poder mejorar si surgen posibilidades o necesidades puntuales“.

Xabi Alonso, director español de Real Madrid.

Inmediatamente después, el director técnico con pasado en Bayer Leverkusen, hizo una aclaración. “Estoy contento con los que tengo. Yo trabajo con la base que tenemos y con la plantilla que tenemos. Es mi trabajo y mi deber exprimir y ayudar a que los jugadores progresen“, expresó para dejar en claro que no es una necesidad salir al mercado en busca de incorporaciones urgentes.

Sin embargo, en la misma línea que lo mencionado anteriormente, el español amplió su discurso al respecto de esta cuestión. “Y luego siempre hay que estar, como he dicho antes, atentos a poder mejorar si hay posibilidades“, volvió a insistir Alonso en la conferencia de prensa. Eso sí, una nueva pequeña aclaración se hizo presente. “Sin nombres“, culminó su discurso el DT.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que en esta ventana Endrick fue cedido a Lyon en busca de mayor rodaje, debido a que prácticamente no tiene minutos en Real Madrid por la inmensa cantidad de variantes en la zona ofensiva. Por otro lado, Mastantuono se queda en el Merengue, lo que es una clara muestra de confianza de Xabi Alonso al futbolista argentino en sus primeros meses de estadía.

Xabi Alonso dijo que Franco Mastantuono tiene que seguir adaptándose, luego de la victoria 2 a 1 sobre el Marsella.

ver también ¿Peligra el Mundial 2026? La postura de FIFA ante el ataque de Estados Unidos y Donald Trump a Venezuela

DATOS CLAVE

De cara al mercado de pases, Xabi Alonso confesó que para Real Madrid “es nuestra obligación siempre poder estar atentos”.

confesó que para “es nuestra obligación siempre poder estar atentos”. Además, el DT español agregó: “ Siempre podemos mejorar si surgen posibilidades o necesidades puntuales”.

si surgen posibilidades o necesidades puntuales”. Franco Mastantuono se queda en Real Madrid y Endrick ya salió cedido a Lyon por falta de minutos.

Publicidad