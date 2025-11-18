Es tendencia:
Aprevide levantó la sanción y Racing recibirá a River con público

Racing tenía el estadio suspendido por Aprevide tras el uso de pirotecnia frente a Flamengo.

Por Julián Mazzara

Racing y River jugarán con público.
Racing y River son los protagonistas de una nueva edición del clásico más añejo del fútbol argentino y, el lunes 24 de noviembre a las 19:15 horas, se enfrentarán por los octavos de final del Torneo Clausura, en el Estadio Presidente Perón.

Luego de lo que fue la suspensión del público por parte de Aprevide, debido al uso de pirotecnia en el encuentro correspondiente a las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo, solamente cumplió con una de las tres fechas que le aplicaron de sanción.

Previo a lo que fue la victoria de la Academia ante Defensa y Justicia, la dirigencia comandada por Diego Milito apeló la pena que dictaminó Guillermo Cimadevilla, la cual quedó sin respuesta. Pero en las últimas horas, el presidente del club de Avellaneda se reunió con Claudio Tapia y el titular de Aprevide, donde se resolvió que este lunes regresen los fanáticos al Estadio Presidente Perón, donde habrá aforo completo, pero sin banderas ni instrumentos.

Cabe destacar que desde este año, y por una decisión dirigencial, la Acadé no vende entradas para no socios, ya que solamente el ingreso al estadio está permitido para quienes abonen su cuota mensual.

El recibimiento de Racing ante Flamengo.

Los horarios de los octavos de final del Torneo Clausura

Sábado 22 de noviembre

  • 20.00 – Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)
  • 22.00 – Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)
Domingo 23 de noviembre 

  • 17.30 – Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
  • 20.00 – Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)

Lunes 24 de noviembre

  • 17.00 – Deportivo Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
  • 19.15 – Racing (3°A) vs. River (6°B)
  • 22.00 – Unión (2°A) vs. Gimnasia de La Plata (7°B)

Miércoles 26 de noviembre

  • 21.30 – Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)
Así serán los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2025

  • Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)
  • Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)
  • Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)
  • Racing (3°A) vs. River (6°B)
  • Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
  • Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)
  • Unión (2°A) vs. Gimnasia (7°B)
  • Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
El cuadro del Torneo Clausura.

