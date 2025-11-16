Piñas, gas pimienta y batalla campal: el escándalo tras el final de las semifinales de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Morón

El fútbol argentino volvió a ser testigo de un final bochornoso. La clasificación de Deportivo Madryn a la final del Reducido por el segundo ascenso quedó completamente eclipsada por un escándalo sin precedentes tras el pitazo final. La victoria 1-0 del equipo del sur ante Deportivo Morón, que selló su pase, se convirtió en una batalla campal en el campo de juego que obligó a una intervención policial que escaló a mayores al incluir el uso de gas pimienta.

Apenas terminó el encuentro, jugadores e integrantes del cuerpo técnico de Morón encararon a sus rivales en un clima de tensión total. En segundos, el campo de juego se transformó en una batalla campal: insultos, empujones, trompadas, forcejeos y corridas que involucraron a futbolistas, auxiliares y allegados de ambos clubes.

La situación escaló de inmediato y la cancha se transformó en una zona de conflicto. Las autoridades del encuentro dieron paso a un despliegue policial masivo que ingresó al campo de juego con escudos con el objetivo de separar a las parcialidades y garantizar que los jugadores de Madryn pudieran acceder a su vestuario. Sin embargo, la intervención de la fuerza dio un siguiente paso inesperado.

En medio del caos generalizado, la policía empleó el gas pimienta directamente contra la delegación de Deportivo Morón que se encontraba en el césped. Varios jugadores del Gallo, entre ellos su arquero, sufrieron de lleno los efectos del químico, quedando tendidos en el suelo, golpeando el césped por el dolor y la impotencia.

El combo de polémicas que desató la furia

El estallido final se explica, en parte, por el combo de polémicas que envolvió al equipo visitante. Morón terminó el encuentro con diez jugadores por la expulsión de Joaquín Libera, y el gol de Deportivo Madryn que definió la serie provino, según los allegados del Gallo, de una falta cuestionada.

A esto se sumó la ausencia del técnico Walter Otta, quien debió ver el partido desde la tribuna al cumplir una sanción de 30 días impuesta por el Tribunal de Disciplina de la AFA por agravios del entrenador. Tras el final, se destapó la olla presión del Gallo.

