Mientras pelea por entrar a la Copa Libertadores 2026, la primera baja que tendrá Racing en el próximo mercado de pases

Racing tiene que definir su suerte en el Torneo Clausura, donde necesita obtener un triunfo ante Newell’s Old Boys y luego esperar que se corone campeón, o en su defecto que los que festejen sean Boca o Rosario Central para tener la chance de meterse en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Así como en el elenco que lidera Gustavo Costas están pensando en los distintos focos que pueden darse para los certámenes internacionales del año siguiente, también se espera una resolución por el futuro del entrenador, a quien ya le ofrecieron continuar en su cargo hasta el 31 de diciembre de 2026. Y en el caso de que renueve, perderá a un jugador muy importante.

El próximo 31 de diciembre, Facundo Mura tendrá su último día como futbolista de la Academia. Según pudo saber BOLAVIP, desde el seno dirigencial decidieron retirar la oferta de renovación contractual, la cual incluía un importante aumento salarial, pero sin obtener el retroactivo que solicitaba el lateral derecho de 26 años, nacido en General Roca.

La petición del ex Colón y Estudiantes de La Plata, que llegó en enero de 2022, se debía a que nunca tuvo un aumento de dinero desde que firmó su vínculo. Y si bien deseaba quedarse por estar a gusto con el club, lo monetario es muy importante. De esta manera, será la primera baja que sufra el club de Avellaneda.

Facundo Mura, lateral de Racing. (Getty Images)

Las estadísticas de Facundo Mura en Racing

Desde que se puso la camiseta de la Academia hasta la fecha, fueron 144 los partidos que afrontó Facundo Mura: anotó 12 goles y aportó 15 asistencias. Además, ganó cuatro títulos.

