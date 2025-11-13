Es tendencia:
logotipo del encabezado
Racing

Mientras pelea por entrar a la Copa Libertadores 2026, la primera baja que tendrá Racing en el próximo mercado de pases

Poco a poco, empieza a moverse el mercado de pases, donde la Academia ya tiene a su primera baja confirmada.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Facundo Mura se irá de Racing.
© Prensa RacingFacundo Mura se irá de Racing.

Racing tiene que definir su suerte en el Torneo Clausura, donde necesita obtener un triunfo ante Newell’s Old Boys y luego esperar que se corone campeón, o en su defecto que los que festejen sean Boca o Rosario Central para tener la chance de meterse en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Así como en el elenco que lidera Gustavo Costas están pensando en los distintos focos que pueden darse para los certámenes internacionales del año siguiente, también se espera una resolución por el futuro del entrenador, a quien ya le ofrecieron continuar en su cargo hasta el 31 de diciembre de 2026. Y en el caso de que renueve, perderá a un jugador muy importante.

El próximo 31 de diciembre, Facundo Mura tendrá su último día como futbolista de la Academia. Según pudo saber BOLAVIP, desde el seno dirigencial decidieron retirar la oferta de renovación contractual, la cual incluía un importante aumento salarial, pero sin obtener el retroactivo que solicitaba el lateral derecho de 26 años, nacido en General Roca.

La petición del ex Colón y Estudiantes de La Plata, que llegó en enero de 2022, se debía a que nunca tuvo un aumento de dinero desde que firmó su vínculo. Y si bien deseaba quedarse por estar a gusto con el club, lo monetario es muy importante. De esta manera, será la primera baja que sufra el club de Avellaneda.

Facundo Mura, lateral de Racing. (Getty Images)

Facundo Mura, lateral de Racing. (Getty Images)

Las estadísticas de Facundo Mura en Racing

Desde que se puso la camiseta de la Academia hasta la fecha, fueron 144 los partidos que afrontó Facundo Mura: anotó 12 goles y aportó 15 asistencias. Además, ganó cuatro títulos.

Publicidad
Los 2 jugadores de Racing que se lesionaron y se perderían el cierre del año

ver también

Los 2 jugadores de Racing que se lesionaron y se perderían el cierre del año

Baltasar Rodríguez dejará Inter Miami para regresar al fútbol argentino

ver también

Baltasar Rodríguez dejará Inter Miami para regresar al fútbol argentino

DATOS CLAVES

  • Facundo Mura finaliza su contrato con Racing el 31 de diciembre y se irá libre.
  • El lateral derecho de 26 años no aceptó la oferta de renovación que incluía aumento salarial.
  • Mura llegó a la Academia en enero de 2022 y no tuvo aumentos de dinero desde entonces.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si llega una oferta de 15 palos, Boca lo larga a Zeballos, y se merece una oportunidad en Europa"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Costas perdió a Vietto y Rojo para visitar a Newell's
Fútbol Argentino

Costas perdió a Vietto y Rojo para visitar a Newell's

Por qué Racing juega sin público ante Defensa y Justicia por el Torneo Clausura
Fútbol Argentino

Por qué Racing juega sin público ante Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

La decisión de Gustavo Costas después que Milito le ofrezca públicamente continuar en Racing
Fútbol Argentino

La decisión de Gustavo Costas después que Milito le ofrezca públicamente continuar en Racing

Francia goleó a Ucrania 4-0 y clasificó al Mundial 2026
Mundial 2026

Francia goleó a Ucrania 4-0 y clasificó al Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo