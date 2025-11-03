Es tendencia:
Nuevo revés para Racing: la dura sanción por el recibimiento ante Flamengo por la Copa Libertadores 2025

Tras la eliminación en las semifinales, la Academia recibió una noticia que impacta a su público.

Por Agustín Vetere

El recibimiento de Racing ante Flamengo.
© GettyEl recibimiento de Racing ante Flamengo.

No son horas fáciles para Racing. Los dirigidos por Gustavo Costas aún se lamentan por la eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo y, para colmo, hoy se encuentran fuera de la zona de clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura.

El plantel de la Academia y sus hinchas se ilusionaron en las últimas semanas con sumar su segunda estrella en el principal certamen de CONMEBOL, pero se quedaron muy cerca de la final en Lima. Tras la derrota por la mínima en Río de Janeiro, el público de Racing ejecutó un histórico recibimiento que no sirvió para la remontada y hoy trae consecuencias.

Es que la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe) anunció este lunes una fuerte sanción por aquel procedimiento de los hinchas, que desplegaron fuegos artificiales para el ingreso de su equipo al campo de juego.

Ahora, Racing deberá afrontar sus próximos tres partidos como local sin público luego de que se decretara la clausura del Estadio Presidente Perón, más conocido como el Cilindro de Avellaneda. Pero la sanción de APreViDe no termina allí.

También habrá prohibición de bombos, trompetas, tirantes, telones y banderas para los tres partidos siguientes a la mencionada sanción. Esto impactará en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura y en los duelos que la Academia pueda disputar en la etapa de eliminación directa, extendiéndose hacia el Torneo Apertura 2026.

Los próximos partidos de Racing

Tras el empate de este lunes ante Central Córdoba en Santiago del Estero, los de Costas tienen dos duelos por delante en la fase regular del Torneo Clausura. El sábado 8 de noviembre recibirán a Defensa y Justicia, a puertas cerradas, y la semana siguiente visitarán a Newell’s Old Boys.

DATOS CLAVE

  • APreViDe sancionó a Racing con la clausura del Estadio Presidente Perón, el Cilindro de Avellaneda.
  • Racing deberá jugar sus próximos tres partidos como local sin público debido a los fuegos artificiales.
  • La sanción se extiende a la prohibición de bombos, banderas y telones por tres partidos adicionales.
