Racing 1-0 Defensa y Justicia EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

En el Cilindro de Avellaneda, la Academia recibe al Halcón de Varela en un partido fundamental para la tabla de posiciones.

2' ST - ¡Se salvó Racing!

Miritello impactó la pelota tras un buen centro pero Camebeses contuvo el disparo.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Por el gol de Vergara, Racing 1-0 Defensa y Justicia ya juegan el complemento en Avellaneda.

Doble cambio en Racing y uno en Defensa y Justicia

En la Academia se retiraron Vietto y Marcos Rojo para que ingresen Almendra y Di Césare.

En el Halcón salieron Fernández y Gutiérrez y entraron Santiago Sosa y Miritello.

¡TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO!

Con gol de Duván Vergara, Racing le gana 1-0 a Defensa y Justicia en el entretiempo.

46' PT - Vietto, lesionado

El talentoso camina con mucha dificultad y se lamenta constantemente por una cuestión física.

42' PT - ¡Se salvó Racing!

Sacando del medio y tras una buena acción, Osorio quedó mano a mano con Cambeses y la picó. Sin embargo, pegó en el palo y de milagro no fue gol.

40' PT - ¡GOL DE RACING!

De contraataque y con asistencia de Cambeses, Vergara aprovechó un error y anotó el 1-0 para que Racing le esté ganando a Defensa y Justicia.

38' PT - Se cortó Rey Hilfer

El árbitro pidió una gasa y alcohol para parar el sangrado en su rodilla.

32' PT - Dolorido Maravilla Martínez

El delantero tiene un dolor físico y, por las dudas, calienta Balboa.

26' PT - ¡LO TUVO RACING!

Tras el tiro de esquina, Marcos Rojo cabeceó y la pelota pegó en el travesaño. De milagro no fue gol de la Academia.

21' PT - Avisó Osorio

El delantero probó de media distancia pero Cambeses atajó sin problemas.

18' PT - ¡Lo perdió García Basso!

En dos tiempos, el defensor se perdió el gol. Primero con un remate de media distancia y, tras el rebote del arquero, volvió a patear pero Bologna mandó la pelota al tiro de esquina.

13' PT - Mejor Racing en el inicio

A través de la posesión y buenas jugadas colectivas, la Academia domina en el primer tramo del encuentro.

9' PT - ¡Se salvó Defensa y Justicia!

Tras la habilitación de Maravilla, Vietto sacó un fuerte remate y de milagro no fue gol de Racing.

6' PT - Avisó Vergara

El colombiano tiró una pared con Maravilla Martínez dentro del área y remató, pero fue bloqueado por un defensor.

6' PT - Lo tuvo Marcos Rojo

Tras el tiro de esquina, el zaguero ganó de arriba y cabeceó en soledad, pero se fue apenas por encima del travesaño.

4' PT - ¡Probó Vietto!

Tras generar una falta peligrosa, se hizo cargo del tiro libre pero el remate se fue por encima del travesaño.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Por la fecha 15, Racing y Defensa y Justicia ya se enfrentan en un duelo muy clave para la tabla de posiciones y la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

¡Salen los equipos!

Con sus capitanes al frente, Racing y Defensa y Justicia ya están en el campo de juego del Cilindro de Avellaneda.

Todo listo en el Cilindro de Avellaneda

Los futbolistas ya terminaron los trabajos precompetitivos, se fueron a los vestuarios y en cuestión de instantes volverán al campo de juego para dar inicio al partido.

¿Por qué se juega sin público?

Racing vs. Defensa y Justicia se juega sin parcialidad debido a las sanciones correspondientes al recibimiento ante Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores, que estaba plagado de bengalas de todo tipo y múltiples fuegos artificiales.

Los árbitros del partido

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
  • Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
  • Cuarto árbitro: Javier Delbarba
  • VAR: Juan Pafundi
  • AVAR: Diego Romero

¡FORMACIONES CONFIRMADAS!

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Bruno Zuculini, Alan Forneris; Santiago Solari, Luciano Vietto, Duván Vergara; Adrián Martínez.

Enrique Bologna; Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Ezequiel Cannavo, Kevin Gutiérrez, Matías Miranda, Aaron Molinas; Juan Gutiérrez, Abiel Osorio, Lenny Lobato.

Por Nahuel De Hoz

Racing y Defensa y Justicia se miden por el Torneo Clausura 2025.
© ClubDefensayJusRacing y Defensa y Justicia se miden por el Torneo Clausura 2025.

Este sábado a la tarde y por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, Racing recibe a Defensa y Justicia en un duelo fundamental para empezar a definir las posiciones de cara a los octavos de final. El partido comienza a las 17 horas en el Cilindro de Avellaneda, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Además, el encuentro es transmitido por ESPN Premium y podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.

Nahuel De Hoz
