Racing 1-0 Defensa y Justicia EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

Este sábado a la tarde y por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, Racing recibe a Defensa y Justicia en un duelo fundamental para empezar a definir las posiciones de cara a los octavos de final. El partido comienza a las 17 horas en el Cilindro de Avellaneda, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Además, el encuentro es transmitido por ESPN Premium y podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.
