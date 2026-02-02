Es tendencia:
Argentinos vs. Belgrano EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

En La Paternal, el Bicho recibe al Pirata por los tres puntos de esta tercera fecha del certamen local.

Los árbitros del partido

Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
VAR: Pablo Giménez
AVAR: Franco Acita

Hora y TV

El encuentro en La Paternal comenzará a las 22 y tendrá transmisión por ESPN Premium.

¡Bienvenidos!

Abrimos una nueva cobertura en BOLAVIP. Este lunes hay duelo entre Argentinos Juniors y Belgrano.

Por Agustín Vetere

Argentinos y Belgrano se miden en La Paternal.
© AAAJ/BelgranoArgentinos y Belgrano se miden en La Paternal.

En el Estadio Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors y Belgrano se ven las caras este lunes en el marco de la Fecha 3 del Torneo Apertura 2026. Desde las 22, el encuentro, que contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo, se podrá sintonizar a través de ESPN Premium.

Ambos equipos llegan con 4 unidades en su haber y precisan una victoria para alcanzar a River en lo más alto de la Zona B. El Bicho venció a Sarmiento en el debut y se repartió puntos con Estudiantes de Río Cuarto. Del otro lado, el Pirata abrió con triunfo ante Rosario Central y luego empató ante Tigre.

Agustín Vetere

