Gallardo prepara cambios: la probable formación de River vs. Argentinos Juniors

River quiere dar vuelta la página lo antes posible. El pasado sábado, los de Marcelo Gallardo la pasaron mal en el Estadio Monumental ante Tigre, cayeron 4 a 1 y los fantasmas del 2025 volvieron a aparecer. Los de Núñez tendrán una oportunidad de dejar ese partido para el olvido en el pasado el próximo jueves cuando visiten a Argentinos Juniors por la quinta jornada de la Zona B del Torneo Apertura.

Para el duelo ante el Bicho en La Paternal, que comenzará a partir de las 21 horas, Marcelo Gallardo no podrá contar con Fausto Vera, quien se fue expulsado ante el Matador por una entrada imprudente. Además, el Muñeco podría realizar un cambio en defensa y analiza también mover la ofensiva.

¿Cómo formaría River contra Argentinos Juniors?

Si bien resta la confirmación oficial, River saldría desde el arranque contra Argentinos Juniors con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. Aunque existe la posibilidad que Agustín Ruberto se meta en el once inicial en lugar de Colidio.

Fausto Vera fue expulsado ante Tigre. (Foto: Getty).

¿Por qué no ataja Franco Armani?

El Pulpo no pudo realizar la pretemporada a la par de sus compañeros porque sufrió un desgarro. Cuando ya estaba recuperado, el de Casilda tuvo una molestia en su talón derecho y eso le impidió regresar al arco del Millonario. Como todavía no está al 100%, el que ataja es Santiago Beltrán. Se estima que Armani volverá a la titularidad el próximo martes cuando los de Núñez jueguen contra Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina.

