Barracas vs. River se enfrentan por el Torneo Apertura 2026: goles, videos e incidencias

Por la primera fecha del Torneo Apertura 2026, Barracas Central y River Plate se enfrentan este sábado en el Estadio Claudio Fabián Tapia. Desde las 15, el encuentro contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez y se podrá seguir a través de la pantalla de ESPN Premium.

Marcelo Gallardo saldrá de arranque en este primer compromiso oficial del año con los tres refuerzos que llegaron en este mercado de pases: Matías Viña, Aníbal Moreno y Fausto Vera. Además, sorprendió con Tomás Galván como titular para el duelo ante el Guapo, mientras que Santiago Beltrán saldrá bajo los tres palos por la lesión de Franco Armani.

Minuto a minuto

Las formaciones de Barracas y River

BARRACAS: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Gonzalo Morales, Facundo Bruera.

RIVER: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juanfer Quintero, Sebastián Driussi, Facundo Colidio.

