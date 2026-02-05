Es tendencia:
Agenda de la Fecha 4 del Apertura 2026: cuándo juegan River y Boca y el clásico entre Huracán y San Lorenzo

La presente edición del certamen doméstico argentino sigue su marcha y se avecina un fin de semana cargado de actividad.

Por Gabriel Casazza

Huracán y San Lorenzo chocan en Parque Patricios.

El Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina no detiene su rumbo. En ese contexto, este viernes comienza la Fecha 4 del mencionado certamen doméstico. Por ende, todos y cada uno de los 30 equipos de la máxima categoría ultiman los detalles para llegar de la mejor manera a sus respectivos duelos.

Cabe destacar que esta cuarta fecha cuenta con varios encuentros que prometen y mucho. Y uno que acapara gran parte de la atención es el que pondrá frente a frente a Huracán y San Lorenzo de Almagro, en una nueva edición del clásico más porteño del país. El Globo y el Ciclón medirán fuerzas el próximo domingo en Parque de los Patricios.

Naturalmente, este fin de semana también contará con la participación de Boca Juniors y River Plate. Los de Claudio Úbeda y Marcelo Gallardo no quieren ceder más puntos y por ello tratarán de hacerse con las tres unidades contra Vélez Sarsfield y Tigre, respectivamente. Se trata de otros dos partidos que aceleran los corazones.

Vélez y Boca, frente a frente en Liniers. (Foto: Getty)

El próximo sábado, con el Estadio Monumental de Núñez como testigo y como escenario, el combinado Millonario se topará con el Matador con la misión de retomar la senda del triunfo luego de lo que fue su empate como visitante de Rosario Central. Cabe destacar que, previamente, había superado a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Posteriormente, ya durante la jornada de domingo, el Xeneize afrontará una visita de riesgo al Estadio José Amalfitani del barrio porteño de Liniers, donde chocará con el siempre complejo Vélez Sarsfield que dirige Guillermo Barros Schelotto. Los de La Ribera vienen de recuperarse con una buena victoria como locales de Newell’s Old Boys de Rosario.

La agenda de partidos de la Fecha 4

Precio elevado, control de alcoholemia e ingesta moderada: así venderá River cerveza en el Estadio Monumental

ver también

Precio elevado, control de alcoholemia e ingesta moderada: así venderá River cerveza en el Estadio Monumental

VIERNES 6 DE FEBRERO

  • 21:00 – Central Córdoba vs. Unión

SÁBADO 7 DE FEBRERO

  • 17:00 – Aldosivi vs. Rosario Central
  • 18:00 – Racing vs. Argentinos
  • 20:00 – River vs. Tigre
  • 22:15 – Belgrano vs. Banfield
  • 22:15 – Newell’s vs. Defensa y Justicia

DOMINGO 8 DE FEBRERO

  • 17:00 – Sarmiento vs. Atlético Tucumán
  • 17:00 – Platense vs. Independiente
  • 19:15 – Huracán vs. San Lorenzo
  • 22:15 – Vélez vs. Boca
  • 22:15 – Gimnasia (M) vs. Instituto
LUNES 9 DE FEBRERO

  • 17:00 – Barracas Central vs. Gimnasia (LP)
  • 19:15 – Estudiantes (LP) vs. Deportivo Riestra
  • 19:15 – Lanús vs. Talleres
  • 21:30 – Estudiantes (RC) vs. Independiente Rivadavia

DATOS CLAVE

  • El viernes 6 de febrero comienza la cuarta jornada con el duelo Central Córdoba-Unión.
  • Huracán y San Lorenzo jugarán el clásico porteño este domingo en Parque de los Patricios.
  • Boca y River enfrentarán a Vélez y Tigre durante este fin de semana
Gabriel Casazza

