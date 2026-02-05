Agenda de la Fecha 4 del Apertura 2026: cuándo juegan River y Boca y el clásico entre Huracán y San Lorenzo

El Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina no detiene su rumbo. En ese contexto, este viernes comienza la Fecha 4 del mencionado certamen doméstico. Por ende, todos y cada uno de los 30 equipos de la máxima categoría ultiman los detalles para llegar de la mejor manera a sus respectivos duelos.

Cabe destacar que esta cuarta fecha cuenta con varios encuentros que prometen y mucho. Y uno que acapara gran parte de la atención es el que pondrá frente a frente a Huracán y San Lorenzo de Almagro, en una nueva edición del clásico más porteño del país. El Globo y el Ciclón medirán fuerzas el próximo domingo en Parque de los Patricios.

Naturalmente, este fin de semana también contará con la participación de Boca Juniors y River Plate. Los de Claudio Úbeda y Marcelo Gallardo no quieren ceder más puntos y por ello tratarán de hacerse con las tres unidades contra Vélez Sarsfield y Tigre, respectivamente. Se trata de otros dos partidos que aceleran los corazones.

Vélez y Boca, frente a frente en Liniers. (Foto: Getty)

El próximo sábado, con el Estadio Monumental de Núñez como testigo y como escenario, el combinado Millonario se topará con el Matador con la misión de retomar la senda del triunfo luego de lo que fue su empate como visitante de Rosario Central. Cabe destacar que, previamente, había superado a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Posteriormente, ya durante la jornada de domingo, el Xeneize afrontará una visita de riesgo al Estadio José Amalfitani del barrio porteño de Liniers, donde chocará con el siempre complejo Vélez Sarsfield que dirige Guillermo Barros Schelotto. Los de La Ribera vienen de recuperarse con una buena victoria como locales de Newell’s Old Boys de Rosario.

La agenda de partidos de la Fecha 4

VIERNES 6 DE FEBRERO

21:00 – Central Córdoba vs. Unión

SÁBADO 7 DE FEBRERO

17:00 – Aldosivi vs. Rosario Central

18:00 – Racing vs. Argentinos

20:00 – River vs. Tigre

22:15 – Belgrano vs. Banfield

22:15 – Newell’s vs. Defensa y Justicia

DOMINGO 8 DE FEBRERO

17:00 – Sarmiento vs. Atlético Tucumán

17:00 – Platense vs. Independiente

19:15 – Huracán vs. San Lorenzo

22:15 – Vélez vs. Boca

22:15 – Gimnasia (M) vs. Instituto

LUNES 9 DE FEBRERO

17:00 – Barracas Central vs. Gimnasia (LP)

19:15 – Estudiantes (LP) vs. Deportivo Riestra

19:15 – Lanús vs. Talleres

21:30 – Estudiantes (RC) vs. Independiente Rivadavia

DATOS CLAVE

El viernes 6 de febrero comienza la cuarta jornada con el duelo Central Córdoba-Unión.

Huracán y San Lorenzo jugarán el clásico porteño este domingo en Parque de los Patricios.

