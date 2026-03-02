Ryoga Kida, el japonés de Argentinos Juniors que rompió una racha de 25 años que involucra a Boca

El pasado domingo, Argentinos Juniors recibió en el Diego Armando Maradona a Barracas Central y el partido terminó 1 a 1. Rodrigo Insúa abrió el marcador para el Guapo a los 10 minutos del primer tiempo, mientras que Ryoga Kida estableció el empate definitivo en una de las últimas jugadas del partido.

El tanto de Ryoga Kyda rompió una racha de 25 años: fue el segundo gol de un japonés el fútbol argentino. El 23 de septiembre de 2001, Naohiro Takahara se había anotado en la goleada 6 a 1 de Boca a Lanús en La Bombonera y, desde entonces, no hubo tantos de jugadores nacidos en Japón en Argentina.

Cabe destacar que ese fue el único tanto de Takahara en Boca. Si bien nunca se blanqueó, el arribo del japonés al Xeneize fue más una estrategia de marketing que una apuesta deportiva. La intención era llevar al club de la Ribera al mercado japonés y generar adeptos en esa parte del mundo.

Los tres japoneses que jugaron en el fútbol argentino

Naohiro Takahara fue el primer japonés en jugar en el fútbol argentino, lo hizo en el año 2001 y solamente disputó 7 encuentros. Pocos años más tarde -entre 2006 y 2008- lo hizo Yusuke Kato, que vistió las camisetas de Huracán y Defensores de Belgrano. En 2026 quien hizo su estreno en la Primera de Argentinos Juniors fue Ryoga Kida.

Una insólita entrevista

Una vez terminado el partido en La Paternal, Ryoga Kida fue uno de los jugadores más buscados por la prensa y en diálogo con ESPN, el japonés brindó su testimonio, pero lo más llamativo es que lo hizo en su lengua con la ayuda de su representante, que ofició de traductor.

