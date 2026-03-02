A días de enfrentar a Boca, Rodrigo Castillo tiene encaminada su llegada a un grande de Brasil

El gran 2025 de Rodrigo Castillo en Lanús no fue un veranito. El atacante comenzó de gran manera este 2026 y fue determinante para que Lanús le gane la Recopa Sudamericana a Flamengo: fue el autor del único tanto del partido en la Fortaleza y también abrió el marcador en el Maracaná. Su gran nivel hizo que varios equipos importantes del continente pongan los ojos en él y todo indica que el del próximo miércoles ante Boca podría ser su último encuentro en el Granate.

Rodrigo Castillo continuaría su carrera en Fluminense de Brasil. La dirigencia del elenco de Río de Janeiro inició conversaciones con sus pares del Granate mientras estos estaban en el país vecino para afrontar la Recopa Sudamericana y ahí las mismas continuaron en los últimos días. Si bien el pase no está cerrado, todo indica que se va a concretar en una cifra cercana a los 10 millones de dólares.

Cabe recordar que Fluminense fue a la carga en este mercado de pases por Alexis Cuello de San Lorenzo y también por Gabriel Ávalos, pero no hubo acuerdo. Mientras más pasa el tiempo, los brasileños necesitan un atacante de área y por eso aceleraron por Rodrigo Castillo, uno de los mejores atacantes del fútbol argentino.

La carrera de Rodrigo Castillo

Si bien hizo parte de las Inferiores en River, Rodrigo Castillo se terminó de formar en Unión, pero en etapa de Reserva pasó a Gimnasia. No llegó a debutar en la Primera del Lobo, sino que lo hizo en Deportivo Madryn en 2022. Luego de un año allí, el atacante regresó al Lobo y vistió esa camiseta entre 2023 y 2025, cuando pasó a Lanús. Desde su arribo al Granate, Castillo acumula 14 goles en 32 partidos jugados.

Rodrigo Castillo con la Recopa Sudamericana. (Foto: Getty).

La probable formación de Lanús para enfrentar a Boca

El próximo miércoles, a partir de las 21.30 horas, Lanús recibirá a Boca por el Torneo Apertura. Si bien resta la confirmación oficial de Mauricio Pellegrino, el Granate saldría a la cancha con: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Cardozo, Medina, Salvio, Watson, Carrera; Castillo.

